누리플렉스, 기니 전력청과 997억원 규모 AMI시스템 구축 계약

누리플렉스는 기니 전력청(EDG)과 997억924만원 규모의 스마트 선불식 지능형검침인프라(AMI) 시스템 구축사업 공급계약을 체결했다고 30일 공시했다.





AD

계약금액은 2024년 매출액 1293억1632만원 대비 77.1%에 해당한다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>