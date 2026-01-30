오주섭 지방분권광주본부 대표, 2월 8일 출판기념회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주교대 풍향문화관서

'함께 꿈꾸는 세상' 출간

35년 지역 활동 기록해

오주섭 지방분권운동광주본부 공동대표가 오는 2월 8일 오후 2시 광주교육대학교 풍향문화관에서 출판기념회를 개최한다.

30일 지방분권운동광주본부에 따르면 이번 행사는 오 공동대표가 광주은행 근무 시절부터 광주경실련 사무처장을 역임하기까지 지난 35년간 지역 사회와 함께 걸어온 여정을 담은 저서 '함께 꿈꾸는 세상, 오주섭의 길' 출간을 기념해 마련됐다.

이 책은 단순한 개인의 회고록을 넘어, 오 대표가 광주경실련 사무처장 등으로 활동하며 마주했던 광주 지역의 주요 현안과 사회적 쟁점, 그리고 이에 대한 치열한 고민과 해법을 담고 있다.

저서에서는 ▲소통과 협력에 기반한 리더십 ▲지방분권과 균형발전 ▲공공기관 2차 이전 ▲광주·전남 행정통합 ▲일자리와 도시계획 등 민생·경제·정치 전반을 아우르는 폭넓은 주제를 다룬다.

특히 그동안의 방송 출연 내용과 인터뷰, 신문 기고문 등을 토대로 엮었으며, 김대중 전 대통령의 어록을 바탕으로 한 시론을 통해 지역 현실을 꿰뚫는 문제의식과 실천적 대안을 제시했다.

오주섭 공동대표는 "지역 소멸의 위기 앞에서 결국 답은 사람에게 있다. 함께 꿈꾸지 않는 사회는 오래 버티지 못한다"며 "김대중 전 대통령께서 강조하신 '서생적 문제의식과 상인적 현실 감각'을 다시 발휘해야 할 때"라고 강조했다.





이어 "이 책은 혼자가 아닌 함께 걸어온 기록이자 앞으로 함께 꿈꾸고 싶은 길에 대한 제안"이라며 "이번 출판기념회가 시민들과 함께 지역의 미래를 고민하는 열린 소통의 장이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

