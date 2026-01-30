대전시교육청, 불필요한 행정 요구 줄인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정 부담 완화 통해 교육 중심 학교 지원 정책 본격 추진

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시교육청이 불필요한 행정 요구를 줄이고 교육활동 중심의 학교 운영 여건 조성에 적극 나선다.

특히 학교가 행정업무 부담에서 벗어나 교육과정과 수업에 집중할 수 있는 여건을 마련하고자 '교육활동 중심 학교 여건 조성 정책'을 본격 추진한다.

이번 정책은 불필요한 행정 요구를 줄이고 학교 현장이 체감할 수 있는 업무경감 지원을 강화하는 데 중점을 둔다.

먼저 출장 및 집합 회의를 최소화하기 위해 3월을 '출장 및 회의 없는 달'로 운영하고, 회의 참석 인원과 시간을 줄이는 노력을 기울인다.

또한 교무업무지원팀 운영비 지원(교당 50만 원)과 학교 업무 효율화 협의회 운영을 통해 학교 단위에서 자율적으로 업무를 개선할 수 있도록 지원한다.

학교 현장에서 바로 활용할 수 있도록 초·중등 학교 업무 길라잡이와 학교 설명회용 학부모 연수자료를 제작·보급했으며, 교원 법정의무 연수를 원격 통합 운영하여 업무 부담을 덜어냈다.

아울러 학교 공통가정통신문 일괄발송 시스템 운영, 학교지원센터 신규업무 발굴 및 기존 사업 확대 등을 통해 학교 지원 기능을 지속적으로 강화하고 있다.

특히 학교 업무경감 모니터단 운영, 우수사례 공유, 만족도 조사 실시, 현장 의견 제안 게시판 운영 등을 통해 학교 현장의 목소리를 정책에 적극적으로 반영할 계획이다.





교육정책과 김용옥 과장은 "학교가 본연의 교육활동에 전념할 수 있도록 학교 현장 중심의 실질적인 지원을 지속적으로 확대하겠다"며 "앞으로도 학교 현장이 체감할 수 있는 변화에 초점을 맞춘 정책 추진을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

