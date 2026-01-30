대구 공공도서관 9곳, 책읽는 29개 독서 동아리 회원 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구시교육청 산하 공공도서관은 2026년 한해 동안 지역주민의 자발적인 독서문화 확산을 위해 총 29개의 독서동아리를 운영한다.

이번 독서동아리 운영은 독서실천 운동 '내 손의 책, 내 삶의 힘'의 일환으로, '매일 읽고, 함께 나누며, 삶에 실천한다'는 가치를 바탕으로 추진된다. 지역주민이 일상 속에서 자연스럽게 책을 읽고 토론하며 삶의 변화를 경험할 수 있도록 돕는 것이 목적이다.

독서동아리는 대구2·28기념학생도서관, 국채보상도서관, 남부·북부·서부·두류·수성·달성·군위도서관에서 운영되며, 어린이를 위한 독서회부터 성인 인문독서 모임, 학부모·주부 대상 독서동아리, 시각장애인과 정상인이 함께하는 통합 독서모임까지 다양한 계층과 주제를 아우른다.

특히 낮 시간 도서관을 방문하기 어려운 대학생, 직장인 등을 위해 주말 및 야간 독서모임을 운영해 참여 기회를 더욱 확대할 예정이다.

각 독서동아리는 정기적인 독서와 토론을 중심으로 운영되며, 수시 모집 또는 2월 한달 집중 모집을 통해 참여자를 모집한다. 동부도서관은 7월 재개관 이후 독서동아리 운영을 재개할 예정이다.





도서관 관계자는 "독서동아리는 단순한 책 읽기를 넘어 시민들이 생각을 나누고 삶에 실천하는 인문 활동의 장"이라며 "앞으로도 다양한 독서 프로그램을 통해 지역사회에 건강한 독서문화를 정착시키고, 시민 모두가 책을 통해 행복해질 수 있는 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

