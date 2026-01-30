삼성중공업, 9년만 매출 '10조 클럽' 복귀…영업이익 12년내 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출액 10조6500억원

전년대비 7.5%↑

고수익 선종 중심 포트폴리오 재편

손익 구조 개선된 영향

삼성중공업이 9년 만에 연간 매출 '10조 클럽'에 복귀했다.

삼성중공업은 30일 지난해 매출액 10조6500억원, 영업이익은 8622억원을 달성했다고 공시했다. 매출액은 전년 대비 7.5%, 영업이익은 71.5% 증가한 수치다.

지난해 매출은 2016년 10조4142억원 이후 9년 만에 10조원을 넘어섰다. 영업이익도 12년 내 최대치를 기록했다.

삼성중공업 관계자는 "고수익 선종 중심으로 수주 포트폴리오가 재편되고 해양 프로젝트 생산물량이 확대되면서 손익 구조가 개선된 영향"이라고 분석했다.

현재 거제조선소에는 말레이시아 제트엘엔지, 캐나다 시더, 모잠비크 코랄 프로젝트 등 3기의 부유식 액화천연가스(FLNG) 생산설비 건조가 진행 중이다. 미국 델핀과도 신조 수주 계약을 앞두고 있다.

또한 국내외 협력 조선사와 글로벌 오퍼레이션 전략이 본격 진행되면서 생산 물량이 증가해 매출 개선 폭은 더욱 커질 것으로 예상된다. 올해 매출은 지난해보다 20% 증가한 12조8000억원, 수주 목표는 139억 달러다.





삼성중공업 관계자는 "올해는 미국 조선소들과 협력에서 가시적 성과가 창출될 것으로 기대한다"면서 "수익성 중심의 선별 수주 전략을 통한 견조한 성장 흐름을 이어갈 것"이라고 강조했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

