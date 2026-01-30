'꿈돌이라면' 판매 수익금...전액 라면 완제품으로 현물 기부

㈜IC푸드 통큰 나눔 실천...구매가 곧 나눔이 되는 구조

왼쪽부터 ㈜아이씨푸드 박균익 회장, 이장우 대전시장, 정상직 대한적십자사 대전세종지사회장, 강진석 대한적십자사 대전세종지사 사무총장(사진=대전시 제공)

대전시와 꿈돌이라면을 개발해 판매하고 있는 ㈜IC푸드가 라면 판매 수익 전액을 라면 완제품으로 대한적십자사 대전세종지사에 기부한다.

㈜IC푸드는 '꿈돌이 라면' 출시 이후 매출액의 2%를 기부(유성구행복누리재단 1%, 대전광역시 장애인협회 1%)하는 사회공헌 활동을 꾸준히 해 왔다.

이번 기부는 지역사회 환원 범위를 확대하기 위한 것으로 수익 전액을 라면 완제품을 전달하는 현물기부가 특징이다.

대전시 대표 캐릭터를 활용한 판매 수익을 지역사회에 환원함으로써 선순환 지역경제 모델을 구축하고, 소비자의 구매가 자연스럽게 나눔으로 이어지는 '착한 소비' 경험을 제공한다는 취지에서 의미가 크다.

사진=대전시 제공

특히 현물로 기부된 라면은 지원이 필요한 현장에서 즉시 활용할 수 있어 취약계층 지원과 지역 복지사업 등 다양한 사회공헌 활동에서보다 실질적인 지원 효과가 기대된다.





박승원 대전시 문화예술관광국장은 "지역을 대표하는 캐릭터 콘텐츠가 시민들의 일상 소비와 결합해, 구매 자체가 지역사회 기여로 이어지는 구조를 만들었다"며 "이번 기부를 계기로 지역 기업과 함께 보다 체계적이고 실효성 있는 사회공헌이 정착될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

