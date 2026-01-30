앱클론 "관리지정 종목 해제 요건 충족"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 매출 47억원, 전년 대비 101.5% 증가

앱클론이 관리지정 종목 해제 요건을 충족했다. 연간 매출이 코스닥 관리종목 지정 기준인 30억원을 넘어서면서 매출 요건에 따른 관리종목 사유를 해소했다.

앱클론 기업 로고 이미지. 앱클론

앱클론은 30일 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동' 공시를 통해 2025년 개별 기준 잠정 실적을 공개했다. 연간 매출액은 47억1408만원으로 전년 대비 101.5% 증가했다. 코스닥 상장 규정상 관리종목 지정 사유였던 '매출액 30억원 미달' 요건을 해소한 수치다. 앱클론은 지난해 매출이 30억원을 넘지 못하면서 관리종목으로 지정됐다.

이번 실적에서 앱클론은 매출 증가와 함께 재무구조도 개선됐다. 2025년 말 기준 자산총계는 707억4651만원으로 전년 대비 크게 늘었고 부채총계는 110억9452만원으로 감소했다. 자본총계는 596억5199만원으로 전년 대비 두 배 이상 확대됐다.

다만 영업손실은 184억2246만원으로 전년보다 확대됐다. 회사 측은 CAR-T(키메릭 항원 수용체 T) 세포 치료제 임상 2상 진행에 따른 연구개발 비용 증가가 주요 원인이라고 설명했다.





회사는 법인세비용차감전계속사업손실, 이른바 법차손 요건과 관련해서도 자본 확충과 재무구조 개선을 통해 규정상 문제가 없도록 준비를 마쳤다고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

