전남도의회 첫 임시회 개막…통합 특별시 대응 '시동'

김태균 의장 "지방의회법 제정 시급…균형발전 담보 필수"

전남 국립의대 2030년 개교 "2년 앞당겨라"

전남도의회가 30일 2026년 첫 임시회 막을 올리고 광주·전남 행정통합에 따른 지방의회 권한 강화와 전남 국립의과대학 조기 개교 등을 주요 과제로 제시했다.

임시회는 내달 9일까지 11일간 진행한다. 첫날은 김영록 도지사와 김대중 교육감으로부터 2026년도 도정 및 교육행정 업무보고를 청취하고, 31일부터 마지막 날까지 상임위원회별로 주요 업무계획을 점검한다.

전남도의회 전경.

김태균 의장은 이날 개회사를 통해 "통합특별시장의 권한이 막대해지는 만큼, 이를 견제할 지방의회의 권한과 역할도 이에 걸맞게 강화돼야 한다"며 '지방의회법'의 조속한 제정을 촉구했다.

김 의장은 전남·광주 행정통합과 관련해 "정부가 4년간 20조 원 규모의 재정 지원 방침을 밝힌 만큼, 이제는 방향과 내용, 재정지원 구조를 구체화하고 더욱 치밀하게 설계해야 할 시점"이라고 강조했다. 특히 "통합 이후에도 지역 간 불균형이 심화되지 않도록 균형발전 장치와 자치권·규제특례 확보가 반드시 담보돼야 한다"고 목소리를 높였다.

전남 국립의과대학 설립과 관련해서는 "정원 100명 배정은 의미 있는 첫걸음이지만, 2030년 개교는 도민들의 절박함에 비해 늦다"며 "개교 시점을 최소한 2028년까지 앞당길 수 있도록 집행부의 보다 적극적인 대응을 주문한다"고 밝혔다.

지역경제 활성화 방안도 제시했다. 김 의장은 "보증료·이차보전 확대와 착한 선결제, 지역화폐 활성화 등 내수 진작 대책을 통해 침체된 골목상권과 자영업자에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 힘써 달라"고 주문했다.

김 의장은 "2026년에도 협치와 소통을 바탕으로 '일 잘하는 의회, 일할 맛 나는 의회'의 역할을 충실히 해 나가겠다"며 "도의회는 도민의 삶을 중심에 두고 민생 안정과 지역경제 회복, 미래 성장동력 확보를 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.





임시회 마지막 날인 2월 9일에는 제2차 본회의를 열어 각 상임위원회에서 심사한 안건들을 최종 의결하고 회기를 마무리할 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

