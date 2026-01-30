삼성화재, 설계사 모집광고 '당신이 딱이다' 공개

"신규 설계사 모집 활성화"

삼성화재는 '당신이 딱이다'란 대표 슬로건을 앞세워 자사 전속 설계사 모집 활성화를 위한 광고 캠페인을 선보인다고 30일 밝혔다.

삼성화재는 전속 보험설계사인 RC(리스크 컨설턴트·Risk Consultant)를 삼성화재가 키우는 금융전문가로 재정의하는 것이 목표라고 설명했다. 이를 통해 타사와 차별화된 직업적 정체성을 부여하고, 보험설계사에 대한 대중 인식을 개선한다는 계획이다. RC 직무에 대한 심리적 진입 장벽을 낮추는 효과도 있을 것으로 보고 있다. 현장 RC에게는 업에 대한 자부심을 불러 일으키는 게 목적이다.

삼성화재는 RC의 전문성과 영업력 향상을 위한 다양한 교육 프로그램과 제도를 운영하고 있다. 이를 통해 국내 손해보험 설계사 가운데 상위 1%만 선발되는 자격제도인 '블루리본 컨설턴트'를 가장 많이 배출하고 있다. 이는 전체 RC 중 32%에 달한다. 최근에는 본업을 유지하면서 RC활동이 가능한 N잡러대상 설계사 조직인 'N잡크루'를 론칭했다.

삼성화재는 '당신이 딱이다'란 슬로건에 지금까지 쌓아온 개인의 역량과 사회 경험을 삼성화재 RC로서 이어가라는 의미를 담았다고 알렸다. RC로서의 경력을 시작하는 평균 연령대 40~50대는 이전에 다른 업종에서의 경력을 보유한 경우가 많다. 삼성화재는 이에 주목해 과거 경력을 이어갈 수 있는 금융전문가로서 RC의 길을 제시하고자 한다.

삼성화재는 단일 광고에 그치지 않고 일반 대중은 물론 현장의 RC가 기억하고 활용할 수 있는 지속적인 커뮤니케이션을 이어갈 계획이다. 은퇴를 앞둔 회사원, 직종 전환을 고려하는 개인 사업자, 다시 일을 시작하고자 하는 전업주부 등을 대상으로 한 신문 광고를 낸다. 실제 RC가 주인공이 되는 인터뷰 영상과 디지털 광고 콘텐츠도 선보인다.





삼성화재 관계자는 "캠페인은 설계사 모집을 위한 일회성 광고가 아니라 설계사란 직업에 대한 인식 개선과 신규 RC 모집 활성화를 위한 체계적인 브랜딩 활동"이라며 "다양한 광고 콘텐츠를 통해 삼성화재와 함께 성장하자는 메시지를 꾸준히 전하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

