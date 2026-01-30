국민의힘 윤재옥, 대구 동성로서 대구시장 출마선언…"독하게 책임지는 야전사령관 되겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 윤재옥(64) 의원(대구 달서을)이 30일 오전 10시, 대구 도심지인 동성로 대구백화점 앞에서 기자회견을 열고 "독하게, 제대로, 끝까지 책임지는 야전사령관 되겠다"며 대구시장 출마를 선언했다.

윤 의원은 "문을 닫은 동성로 대구백화점앞에서 대구시장 출마를 선언한 것은 침체된 대구 경제를 반드시 재건하겠다는 강력한 의지가 담겨있다"고 밝혔다.

윤 의원은 "대구가 수십년째 제자리인 이유는 리더십의 문제"라며 "상황을 타개하기 위해서는 시정을 이끄는 리더십의 변화가 필요하다"고 지적하고, "특별한 경험이나 전문성이 아니라 죽기살기로 독하게 대구의 실속을 챙기는 야전사령관이 필요하다"며 "지금은 자신이 대구 문제 해결의 적임자"임을 강조했다.

윤 의원은 지금의 여러 가지 상황을 타개하고 대구 재도약을 이끌기 위해서는 유능한 실속, 중앙정부와 협상력, 책임감을 갖춘 시장이 필요하다고 주장했다.

그는 대구의 위기를 오랜 시간 누적된 '구조적 문제'로 규정하며 '중앙정부와 긴밀하게 협력할 수 있는 리더십'을 강조했다. 특히 대구·경북 통합과 신공항 건설 등 거대 현안은 결코 대구 혼자 해결할 수 없다는 점을 분명히 하며, 핵심 역량으로 '조정과 협치'를 꼽기도 했다. 또한 과거 "헌정사상 가장 많은 261명 여야 의원의 공동발의로 '달빛철도특별법'을 통과시킨 검증된 정치력"을 언급하며 본인의 정치적 자산을 대구를 위해 다 쏟아붓겠다고 말했다.

윤 의원은 '독하게, 제대로, 끝까지 책임지는 리더십'을 약속했다. TK특혜라며 반대하는 민주당을 끈질기게 설득, 백지화 위기였던 물산업클러스터 지원법을 통과시켜 2019년부터 2024년까지 6조 4000억의 매출을 올리는 대구의 핵심 성장 엔진으로 자리잡게한 사례와 2022년 대선 당시 상황실장으로 24시간 현장을 지키며 정권교체를 이끌어낸 책임감을 강조하며 본인이 "위기의 대구를 위해 헌신할 준비된 야전사령관"이 되겠다는 결연한 의지를 보이기도 했다.





윤 의원은 경찰대학을 수석으로 입학하고 수석으로 졸업한 뒤 30여년 동안 경찰에서 잔뼈가 굵었다. 2012년 정계에 입문해 현재 4선 의원이다.





