세계 엔터산업 거물 5인, 대중문화교류위 특별위원 위촉

라이브네이션·소니뮤직 수장 K팝 특위 합류

(왼쪽부터)몬테 립먼, 박진영, 프레드 데이비스, 제이 펜스케. 문체부 제공

세계 대중문화 산업을 이끄는 전문가 5인을 특별위원으로 위촉해 K컬처의 글로벌 협력 체계를 본격 가동한다고 대중문화교류위원회가 30일 밝혔다.

이번에 합류한 특별위원은 마이클 라피노 라이브 네이션 회장, 몬테 립먼 리퍼블릭 레코즈 회장, 무라마츠 슌스케 소니뮤직 엔터테인먼트 재팬 회장, 제이 펜스케 펜스케 미디어 코퍼레이션 회장, 프레드 데이비스 레인그룹 파트너다. 임기는 위촉일로부터 2년이다.

특별위원 5인은 한국 대중문화의 세계 시장 진출과 글로벌 협력 방안에 대해 정책 자문을 제공한다. 박진영 대중위 공동위원장은 전날 열린 위촉식에서 호작도 문양을 새긴 북 모형 위촉패를 전달했다. 위촉패는 세계로 퍼지는 K컬처의 울림과 한국적 미를 상징한다.

박 위원장은 "K팝이 맞이한 기회를 시스템으로 정착시키기 위해 세계 엔터테인먼트 산업의 실질적 리더들이 참여했다"며 "K팝이 세계인의 소통 플랫폼으로 성장하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

지난해 10월1일 신설된 대통령 직속 대중위는 이번 위촉을 기점으로 세계 엔터테인먼트 업계와 전략적 협력을 본격화한다. 단순히 한국 대중문화의 성공을 넘어 세계가 함께 만드는 대중문화의 미래를 여는 전환점을 마련한다는 방침이다.





최휘영 문화체육관광부 장관 겸 대중위 공동위원장은 "글로벌 네트워크 리더들이 대한민국과 세계의 교류 폭을 넓히는 데 큰 역할을 해주길 바란다"고 당부했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

