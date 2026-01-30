이현재 시장 "K-컬처·5성급 호텔 유치 등 미사강변도시 자족기능 강화 총력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이현재 하남시장, 미사1동 '주민과의 대화'

경기 하남시는 지난 29일 미사1동 행정복지센터에서 '주민과의 대화'를 열고 미사강변도시 주요 현안과 시정 운영 방향에 대해 주민들과 의견을 나누는 시간을 가졌다.

이현재 하남시장이 지난 29일 미사1동 행정복지센터에서 '주민과의 대화'를 열고 있다. 하남시 제공

AD

이날 간담회는 이현재 시장과 주민들이 참석한 가운데 지역의 미래 발전 방안과 생활 불편 사항에 대한 질의응답을 중심으로 진행됐다.

주민들은 미사강변도시의 자족기능 강화를 위한 핵심 사안으로 ▲K-컬처 복합 콤플렉스 조성 ▲5성급 호텔 유치 진행 상황 등에 대해 높은 관심을 보이며 구체적인 질의를 이어갔다. 특히 주민들은 K-컬처 복합 콤플렉스 사업의 조속한 추진을 염원하는 청원서와 동의서를 시에 전달하기도 했다.

이에 대해 이현재 시장은 주민들의 질의에 답변하며 "K-컬처 복합 콤플렉스 등 대규모 프로젝트는 관련 행정 절차와 기반 조건 마련을 위해 관계 부처와 협의를 진행 중"이라며 "주민들의 기대에 부응할 수 있도록 사업의 안정성 확보와 내실 있는 추진에 주력하고 있다"고 설명했다.

5성급 호텔 유치와 관련한 질의에 대해서는 "민간 제안 사업자가 파르나스호텔(주)과 위탁 운영 MOU를 체결했으며, 지난해 11월 교육환경보호위원회 심의를 통과하는 등 절차가 순조롭게 진행되고 있다"며 "수익 시설을 포함한 사업 구조는 민간 참여 유도와 사업의 지속가능성을 위한 방안"이라고 덧붙였다.

또한, 생활 밀착형 현안에 대한 건의도 이어졌다. 주민들은 ▲미사호수공원 시설 개선 ▲당정근린공원 파크골프장 일반 시민 이용 ▲미사문화거리 정비 등 정주 여건 개선을 요청했다.

이현재 시장은 미사호수공원 워터스크린 및 음악분수 조성 건의에 대해 "약 50억원을 투입하는 '미사호수공원 워터스크린·음악분수 조성 사업'은 20억 원의 예산을 우선 확보했으며 주민들이 쾌적하게 이용할 수 있는 환경을 조성할 계획"이라고 답했다.

아울러 당정근린공원 파크골프장은 오는 7월 준공을 목표로 일반 시민도 이용 가능한 운영안을 검토 중이며, 하남시?남양주 출렁다리 설치 사업은 2025년 7월 남양주시와 관광자원 공동 조성을 위한 MOU 체결 이후 지방자치 시대에 부합하는 협력형 발전 모델로 친환경 연계 발전방안 도출을 위한 '상생 협력 기반 한강 수변 친환경 연계 발전방안 공동 연구용역'을 11월 착수, 올해 2월 용역 준공 예정이라고 설명했다.

교육 및 보육 환경에 대한 학부모들의 건의에 대해서는 관내 초등학생 입학지원금 및 출산장려금 지원 제도 등 현재 시행 중인 정책을 안내하고, 2027년 상반기 준공 예정인 어린이회관(가칭) 건립 추진 현황을 설명했다.





AD

이현재 시장은 "오늘 제기된 생활 불편 민원부터 지역 발전을 위한 제언까지 현장의 목소리를 시정에 적극 반영하겠다"면서 "시민들이 체감할 수 있는 행정 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>