강원도교육청, 3월 1일자 인사 단행…교육전문직·관리직 387명 발탁

도교육청, 교(원)감급 이상

홍명표 정책국장에 임명

교육공무원 387명 인사발령

강원특별자치도교육청은 30일 교(원)감급 이상 교육공무원 387명에 대한 2026년 3월 1일자 인사를 발표했다.

강원도교육청 전경.

이번 인사는 교육감의 신년사를 통해 강조된 '강원인의 더 나은 삶을 완성하는 교육'과 '한 아이의 성장이 지역의 희망이 되는 교육'을 구체화하기 위한 실행력 강화에 초점을 두었다.

강원교육을 이끌 도교육청 △정책국장에는 홍명표 삼척교육장이 임명되었으며 △정책국 미래교육과장에 감사관 오세형 감사1팀장이 직위 승진하였다.

직속기관장인 △강원특별자치도교육청교육연구원 원장에는 김용묵 정책국장이 배치되었다.

학교 현장의 목소리에 귀 기울이고, 일선 학교와 적극적으로 소통하며 정책의 현장 안착을 지원할 교육지원청 교육장으로는 △속초양양교육지원청에 이경애 강원과학고등학교 교장 △태백교육지원청에 엄규진 황지고등학교 교장 △삼척교육지원청에 조일형 치악초등학교 교장 △횡성교육지원청에 양선희 명륜초등학교 교장 △철원교육지원청에 최일호 섬강초등학교 교장 △화천교육지원청에 박성관 미래교육과장을 각각 발탁했다.

강원특별자치도교육청은 "이번 인사를 통해 2026년 강원교육의 핵심 가치인 '아이들의 배움이 강원의 희망이 되는 교육'을 현장에서 직접 실현할 수 있는 적임자를 배치하는 데 주력했다"며 "새로 임용된 교육공무원들이 학교와 지역사회를 잇는 가교가 되어 강원교육의 대전환을 완성해 나갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.





한편, 이번 교감급 이상 인사 규모는 교(원)장 140명, 교(원)감 108명, 교육전문직원 139명 등 총 387명이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

