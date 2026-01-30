인천 남동구, 노후 주택 수리 가구당 최대 500만원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천 남동구는 저층 주거지 내 노후 주택의 주거환경 개선을 위해 '마을주택관리소 집수리 지원 사업'을 추진한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 남동구 내 노후 주택에 거주하며 경제적 부담으로 집수리에 어려움을 겪는 취약계층을 돕기 위한 것으로 도배, 장판, 싱크대, 보일러 교체, 상하수도 설비 등을 지원한다.

지원 대상은 65세 이상 고령자와 독거노인, 장애인, 국가유공자(상이등급 1~7급), 보훈보상대상자(상이등급 1~7급), 5·18 민주화운동부상자(신체장해등급 1~14급), 고엽제후유증의증환자(경도 장애이상), 한부모 가정, 주거급여 대상자와 차상위 (중위소득 50% 이하), 차차상위계층 (60% 이하) 등이다.

차상위계층을 제외한 요건은 중위소득 70% 이하일 경우에만 해당한다. 대상자로 선정될 경우 가구당 최대 500만원까지 지원받을 수 있다.

집수리 공사는 신청 가구에 대해 정주 여건 개선이 시급한 가구부터 우선순위에 따라 대상을 선정하며, 전문건설업체 용역을 통해 서비스를 제공한다. 신청은 다음 달 13일까지 관할 행정복지센터에 하면 된다.





사업과 관련한 자세한 사항은 남동구청 홈페이지를 참조하거나 도시재생과로 문의하면 안내받을 수 있다.





