서울성모병원, ‘겨자씨키움센터’ 사업화 트랙 가동

미래위원 11개 팀 선발

기업 매칭부터 시제품·기술이전까지 지원

서울성모병원은 학교법인 가톨릭학원과 공동 운영하는 '겨자씨키움센터'가 2026년을 목표로 사업화 트랙을 본격 추진한다고 30일 밝혔다. 센터는 전날인 29일 발대식을 열고 사업화 트랙 1기를 출범했다.

겨자씨키움센터 사업화트랙 발대식에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 서울성모병원

겨자씨키움센터는 2021년 2월 개소 이후 헬스케어 분야 혁신 아이디어 발굴과 인재 육성을 위해 '혁신·창업 아이디어 공모전'을 운영해 왔다. 공모전 이후 아이디어를 고도화하는 '미래위원' 제도를 통해 컨설팅, 멘토링, 교육, 네트워킹 등을 지원해왔다.

다만 아이디어 발굴 이후 실제 제품 개발과 사업화 단계로 넘어가는 과정에서 제도적 지원이 부족하다는 한계가 제기돼 왔다. 센터는 이번 사업화 트랙 신설을 통해 기업 매칭과 시제품 제작까지 연계하는 실전형 지원 체계를 구축했다. 기존 공모전 트랙과 병행하는 투 트랙 전략으로 운영 구조를 고도화한다는 계획이다.

사업화 트랙에는 미래위원 3~5기 수료팀 가운데 사업화 추진 가능성을 기준으로 선발된 11개 팀이 참여한다. 센터는 발대식을 기점으로 기업 매칭 절차를 진행하며, 오는 8월 열리는 '2026 국제 병원 및 헬스테크 박람회(KHF)' 참가와 기술이전을 목표로 연구·개발을 지원할 예정이다.

3기에서는 치과 삼킴방지 기구를 개발하는 '제로디'가 참여한다. 4기에서는 침상·폴대 탈부착 고정장치 개발 '피식널스', 기침 측정 웨어러블 기기 'Kollok', 간호용품 개발 '간호베이션'이 포함됐다.

5기 참여팀은 환자 이송용 레일형 슬라이딩 도구 '스무스', 초음파 기반 동맥혈 자동 채혈기기 'Easy-ABGA', AI 기반 가정용 완화간호사 프로그램 '오리지널스', 휠체어 거치형 소변백 케이스 'CAUTI-ZERO', 의료진 의사소통 지원 AI 에이전트 'TalkTalk', 간호용품 개발 '럭키비키', 응급실 중증도 분류 알고리즘 'Fastriage' 등이다.

기업 매칭은 AI 기반 산학연 협업 매칭 서비스를 제공하는 스타트업 디써클이 맡는다. 디써클은 인공지능과 빅데이터를 활용해 연구 성과 홍보와 연구개발 파트너 매칭 플랫폼을 운영하고 있다.

겨자씨키움센터는 사업화 트랙을 통해 내부 인재와 아이디어를 중심으로 한 실행형 창업 모델을 구축하고, 시제품 제작과 기술이전 성과를 가속화한다는 방침이다. 이를 통해 기관 내부 혁신 문화를 정착시키고 센터의 차별화된 성장 동력을 확보한다는 구상이다.

센터 운영위원회 총괄위원장인 지상술 신부는 "사업화 트랙이 의료계 혁신 생태계의 하나의 모델로 자리 잡을 수 있도록 제도 개선과 지원 확대를 검토하겠다"고 말했다.





겨자씨키움센터는 이번 1기 11개 팀과 함께 2026년을 '사업화 본격화의 해'로 설정하고 8월 KHF 박람회를 통해 성과를 대외적으로 공개할 예정이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

