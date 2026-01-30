임형석 전남도의원 "광주특별시? 이건 흡수통합 아닌가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도의회 임시회 본회의 5분 자유발언 통해 지적



임형석 전남도의원(더불어민주당·광양 1)이 최근 합의된 전남·광주 행정통합 결과에 대해 "통합의 목적과 원칙을 분명히 해야 한다"고 목소리를 높였다.

임 의원은 30일 제396회 임시회 본회의 5분 자유발언을 통해 "지난 27일 발표된 시·도지사-국회의원 간담회 합의 결과는 통합의 목적과 원칙에 부합한다고 보기 어렵다"고 지적했다.

그는 "전남은 무안을 제외한 16개 군이 인구감소지역이고, 고령인구 비율이 28.4%에 달하며, 청년인구 유출로 지역소멸 위기에 처했다"며 "광양만권 역시 여수에 이어 광양시가 산업위기 선제대응 지역으로 지정될 정도로 지역경제 침체 우려가 크다"고 말했다.

이어 "정부의 파격적 인센티브와 자치분권을 핵심으로 한 행정통합의 목적은 전남의 지역소멸 위기를 극복하고 전남과 광주가 대등하게 상생하는 것이어야 한다"고 강조했다.

통합특별시 명칭과 관련해선 "통합 명칭을 '전남광주특별시'로 하면서 약칭을 '광주특별시'로 공식화한 것이 대등한 통합이 아닌 흡수 통합을 예고한 게 아닌지 우려스럽다"고 밝혔다.

임 의원은 "행정의 효율성과 민주주의 원칙상 주 청사는 반드시 전남에 있어야 한다"며 "통합이 되면 의회 규모가 커질 것이고, 이를 수용할 부지와 인프라를 고려할 때 통합 의회는 현실적으로 전남에 위치할 수밖에 없다"고 했다.





그러면서 "의회가 있는 곳에 집행부 수뇌부가 있어야 하는 건 상식"이라고 강조했다.





