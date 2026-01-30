보성군, 설맞이 '보성몰' 특별 할인…최대 20% 혜택

3만 원 이상 구매 할인·적립 이벤트 운영

소비자 실속·농가 판로 확대

전남 보성군은 설 명절을 맞아 오는 2월 4일부터 3일간 농특산물 온라인 쇼핑몰 '보성몰'에서 최대 20% 할인과 다양한 적립 이벤트를 결합한 특별 할인 행사를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 보성몰 회원을 대상으로 1회 3만 원 이상 구매 시 최대 20% 할인이 적용되며(일부 품목 제외), 일일 지원 예산이 소진되면 당일 할인 이벤트는 조기 종료된다. 종료 시 이벤트는 다음 날 오전 9시부터 다시 진행된다.

_보성몰 설 이벤트 홍보 이미지. 보성군 제공

또한, 신규 회원 가입 시 3,000포인트 지급, 출석 체크 시 100포인트 적립, 상품 구매 시 결제 금액의 3% 적립, 구매 후기 작성 시 최대 300포인트 제공 등 다양한 혜택을 마련해 소비자의 만족도와 구매 유인을 높일 계획이다.

현재 '보성몰'에는 150여 개 업체, 1,000여 개 품목이 등록돼 있으며, 보성 차(茶), 키위, 벌교 꼬막, 녹돈, 올벼쌀 등 청정 자연에서 생산된 대표 농특산물을 온라인으로 간편하게 구매할 수 있다.





군 관계자는 "이번 보성몰 할인 행사는 소비자에게는 실속 있는 소비 기회가 되고, 농가에는 든든한 판매 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 온라인 유통 경쟁력을 높여 군민과 농가가 함께 웃는 지역경제 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.





