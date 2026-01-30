동아대, 대학원 특성화 연구성과 공유의 장 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BK21 성과·미래 연구 전략 한자리에…우수 대학원생 시상도

동아대학교(총장 이해우)는 지난 29일 부산 송도 윈덤 그랜드 호텔 그랜드 볼룸에서 '제3회 DAU-Graduate School Conference(대학원 컨퍼런스)'를 열고 대학원 특성화 연구 분야의 주요 성과와 향후 연구 방향을 공유했다고 전했다.

이번 컨퍼런스에는 송강직 대학원장(BK21 총괄사업단장)을 비롯해 BK21 대학원혁신사업 관계자, 교육연구단(팀)장, 참여 대학원생 등 70여 명이 참석해 최신 연구성과를 공유하고 학문 간 교류의 시간을 가졌다.

행사는 동아대 대학원의 특성화 연구 성과를 점검하고 연구 경쟁력 강화를 모색하기 위해 마련됐다. 송강직 대학원장은 개회사에서 "대학의 역할은 대학원생들이 연구에 몰입하고 새로운 지식을 창출할 수 있도록 지원하는 데 있다"며 "BK21 총괄사업단이 연구 인프라 강화와 학문적 교류 확대에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

이어 조완섭 미래환경 생체방어 융합사업단장이 '4단계 BK21의 방향과 우리 대학의 전략'을 주제로 기조강연을 진행했으며, 각 교육연구단(팀)이 참여해 최신 연구성과와 향후 연구 방향을 발표했다.

컨퍼런스에서는 우수 연구 성과를 거둔 대학원생에 대한 시상도 이뤄졌다. 인문사회, 자연과학, 공학 계열별로 최우수논문상과 우수논문상이 수여됐으며, 연구 참여도가 높은 대학원생들에게는 장학금이 전달됐다.

최우수논문상 수상자들은 3분 안에 연구 내용을 소개하는 '3MT(Three Minute Thesis)' 형식으로 발표에 나서 눈길을 끌었다. 해당 발표 방식은 일반 대중도 이해할 수 있도록 연구 내용을 간결하게 전달하는 방식으로, 향후 전국 단위 대회로 확대될 예정이다.

동아대는 4단계 BK21 사업을 통해 연구중심대학으로의 도약을 추진하고 있다. 2020년 4단계 BK21 사업에서 교육연구단·팀이 선정된 데 이어, 2023년에는 '대학원 혁신' 영역에 선정돼 일반대학원생을 대상으로 한 연구·학습 역량 강화 프로그램을 운영 중이다.





AD

동아대 관계자는 "이번 컨퍼런스를 계기로 대학원 연구성과의 질적 성장을 도모하고, 지역과 세계를 선도하는 연구 플랫폼 구축에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

동아대가 대학원 특성화 연구성과 공유의 장을 열고 기념촬영하고 있다.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>