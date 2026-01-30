"누군가 나 대신 뛸 수 있길"…'럭비 국대' 윤태일, 장기기증 4명에 새 생명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불법 유턴 차량에 치어 뇌사 판정

아세안게임 메달리스트... 심장 등 기증

불법 유턴 차량에 부딪히는 사고로 뇌사 판정을 받은 아시안게임 남자 럭비 동메달리스트 윤태일씨(42)가 장기 기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

윤태일씨 가족. 한국장기조직기증원 제공

AD

30일 한국장기조직기증원에 따르면 윤 씨는 이달 14일 부산대학교병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장과 간, 양쪽 신장을 기증했다. 인체 조직도 함께 기증해 100여명의 환자에게 장애를 극복할 희망을 전했다.

앞서 윤 씨는 이달 8일 퇴근길에 불법 유턴 차량과 부딪쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 치료받았으나, 끝내 의식을 회복하지 못했다.

유족에 따르면 윤 씨는 사고가 나기 얼마 전 가족들과 미국 의학 드라마를 보면서 "삶의 마지막 순간에 다른 생명을 살릴 수 있다면 좋은 일 같다"고 말했다. 가족들은 그의 뜻에 따라, 뛰기 좋아하던 윤 씨 몫만큼 누군가가 운동장을 달릴 수 있길 바라는 마음으로 장기 기증에 동의했다.

기증자 윤태일씨. 한국장기조직기증원 제공

경북 영주시에서 2남 1녀 중 막내로 태어난 윤 씨는 평소 동경했던 여섯 살 위 형을 따라 중학생 때부터 럭비를 배우기 시작했다. 이후 연세대 럭비부에서 활약을 이어가던 윤 씨는 이후 국가대표로 선발됐고, 2010년 광저우, 2014년 인천 아시안게임에서 2회 연달아 동메달을 획득했다. 윤 씨는 이 공로로 2016년에 체육 발전 유공자 체육 포장도 수상했다.

유족은 윤 씨를 밝고 활동적인 사람으로 기억했다. 가족과 럭비를 무엇보다 사랑했던 그는 삼성중공업 럭비단 해체 이후 모회사에서 근무하면서도, 재능기부로 한국해양대학교 럭비부 코치를 10년 넘게 맡아왔다.





AD

자신의 연차 휴가를 모아 합숙 훈련을 가고, 일본 럭비를 공부하고자 일본어를 1년 넘게 공부할 만큼 럭비에 진심이었다. 윤 씨의 아내 김미진 씨는 "여보. 마지막 모습까지 멋있고 대단한 사람이었어. 가족으로 함께 한 모든 순간이 고마워. 우리가 사랑으로 키운 지수 잘 돌볼 테니 걱정하지 말고 하늘에서 편히 잘 지내. 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>