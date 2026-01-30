행안부·지방재정공제회, ‘사전-사후 연계’로 지방정부 원가관리 혁신 나선다

한국지방재정공제회, 전문가 세미나 개최

적정원가 산정·사후 관리 체계화 방안 논의

지방정부의 재정 운영 효율성을 높이기 위해 행정안전부와 한국지방재정공제회가 머리를 맞댔다. 예산 편성 단계의 '사전원가'와 집행 이후의 '사후원가'를 유기적으로 연결해 원가관리의 합리성을 높인다는 구상이다.

한국지방재정공제회(이사장 정선용)가 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

AD

한국지방재정공제회(이사장 정선용)는 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최했다고 30일 밝혔다.

이번 행사에는 행정안전부 관계자를 비롯해 지방계약원가협회, 학계 전문가 및 지방정부 실무자들이 참석해 제도 개선 방안을 논의했다.

세미나는 크게 두 개의 세션으로 진행됐다. 제1세션에서는 (사)지방계약원가협회 주관으로 '사전원가의 적정 산정'을 다뤘다.

고형진 경희대 산업관계연구소 박사는 발제를 통해 원가계산의 합리성을 높이기 위한 기관 간 협력 모델을 제시했다. 토론자들은 지방계약의 투명성을 위해 표준화된 원가 산정 기준이 필요하다는 데 입을 모았다.

제2세션에서는 공제회 주관으로 '사후원가 관리의 체계화'에 대한 논의가 이어졌다.

김종범 공제회 상임이사(지방재정본부장)의 사회로 강성조 연구기획부장이 발제했으며, 박성진 한국정부회계학회장, 조재우 행정안전부 사무관, 이윤구 산업경영환경연구원장이 토론에 참여했다.

이어 라운드 테이블에서는 행안부와 공제회, 관련 학회장들이 참여해 사전·사후 원가관리의 연계 방안을 집중 토론했다. 참석자들은 그동안 분절적으로 운영됐던 원가관리 체계를 통합적인 관점에서 재설계해야 한다는 점에 공감대를 형성했다.

한국지방재정공제회(이사장 정선용)가 지난 29일 서울 마포구 지방재정회관에서 '원가관리제도의 혁신: 사전원가와 사후원가 연계 강화'를 주제로 전문가 세미나를 개최하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

이번 세미나에서 도출된 의견들은 향후 행정안전부의 제도 검토 및 관련 정책 개선 과정에 적극 반영될 예정이다.





AD

김종범 공제회 상임이사는 "사전원가와 사후원가 관리에 대한 현장과 학계의 의견을 종합적으로 검토하는 자리가 됐다"며 "향후에도 지방정부 원가관리제도의 합리적 운영을 지원하기 위한 논의의 장을 지속적으로 마련해 나갈 계획"이라고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>