◇ 교원 보직
▲대학원장 정명채 ▲경영전문대학원장 황용식 ▲공공정책대학원장 조원경 ▲연구산학협력처장 김동순 ▲학술정보원장 신동규 ▲세종어학원장 이창섭 ▲홍보실장 이희수 ▲세종나눔봉사부단장 김대종 ▲한국언어문화전공 주임교수 정상희 ▲행정학과장 김미정 ▲호텔관광외식경영학부장 연지환 ▲생명시스템학부장 심재경 ▲식품생명공학전공 주임교수 이병호 ▲바이오융합공학전공 주임교수 김형욱 ▲스마트생명산업융합학과장 김경도 ▲반도체시스템공학과장 박성훈 ▲컴퓨터공학과장 나중채 ▲정보보호학과장 박기웅 ▲인공지능데이터사이언스학과장 심태용 ▲데이터사이언스학 주임교수 김장겸 ▲AI로봇학과장 이진영 ▲AI로봇학 부학과장 최유경 ▲디자인이노베이션전공 주임교수 전환수 ▲건축학과장 김영욱 ▲환경융합공학과장 정슬기 ▲공간정보공학과장 배태석 ▲회화과장 정재호 ▲패션디자인학과장 정재윤 ▲영화예술학과장 라경민 ▲대학원 기후테크융합학과장 전의찬 ▲대학원 AI융합전자공학과장 배진수
