동해시의회, 임시회 3차 본회의 개최…8개 부서 ‘주요업무 계획’ 청취

강원도 동해시의회(의장 민귀희)는 30일 제358회 임시회 제3차 본회의를 개의하고 기획예산담당관을 비롯한 총 8개 부서에 대한 2026년도 주요 업무 계획을 청취했다.

강원도 동해시의회(의장 민귀희)는 30일 제358회 임시회 제3차 본회의를 개의하고 있다. 동해시의회 제공

이동호 의원은 저조한 인구소멸대응기금 집행률을 지적하며 "실질적인 인구 유입 효과를 낼 수 있는 정책발굴도 중요하지만 집행률 제고에도 힘써주길 바란다"고 강조했다.

최이순 의원은 고향사랑기부제와 관련해 "목표 달성률이라는 수치에 얽매이지 말고, 제도의 취지를 살려 업무의 내실을 기하는 데 집중해달라"고 당부했다.

민귀희 의원은 '군의 우리시민화 운동'을 언급하며 "군 장병들의 전역 행사를 확대하여 동해시에서 보낸 시간이 의미 있게 기억될 수 있도록 관련 부서의 각별한 관심을 가져달라"고 주문했다.

박주현 의원은 자매공원 내 참전기념탑 건립과 관련해 "현재 예정 부지는 진입이 다소 어려운 구조"라며 "설계 단계부터 누구나 편리하게 찾을 수 있도록 접근성 확보에 공을 들여달라"고 당부했다.

안성준 의원은 경로당 그린리모델링 사업에 대해 "본격적인 시행에 앞서 실제 이용자인 어르신들의 요구가 충분히 반영될 수 있도록 해당 경로당과 긴밀히 협의해야 한다"고 말했다.

김향정 의원은 아동학대 예방 대책에 대해 "신고의무자 중심의 형식적 교육에서 벗어나, 가정 내 인식개선을 위한 실질적인 부모 교육 방안을 강구해야 한다"고 제안했다.





정동수 의원은 돌봄센터 축소에 우려를 표하며 "기존 서비스를 이용하던 아동들의 돌봄 공백이 발생하지 않도록 공동체 아이돌봄을 위한 새로운 대안을 적극 검토하라"고 요청했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

