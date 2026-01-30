순천향대, AI 의료융합으로 '글로벌 문제해결형 인재' 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로컬대학 시범사업 통해 7개국 현장 프로젝트…해외 대학·기업 과제 해결

AD

순천향대학교가 글로컬대학 시범사업의 일환으로 인공지능(AI) 의료융합 분야 글로벌 문제해결형 교육 모델을 추진한다.

해외 대학과 기업, 의료 현장을 연결해 학생들이 실제 과제를 해결하는 방식으로, 단순 연수를 넘어 성과 중심의 실전형 교육이라는 점에서 주목된다.

순천향대는 2025학년도 글로컬대학 시범사업으로 AI 의료융합 분야 글로벌 문제해결 교육 프로그램인 '글로컬 Insight & Innovation(GII)' 의료융합 프로젝트를 추진했다고 30일 밝혔다.

이 프로그램은 AI, 보건의료, 데이터, 비즈니스 등 다학제 전공 학생들이 팀을 이뤄 해외 대학과 현지 기업·기관이 제시한 실제 문제를 해결하는 Enterprise-PBL(문제기반학습) 방식으로 운영된다.

올해 프로젝트는 필리핀, 홍콩, 프랑스, 두바이, 중국, 키르기스스탄, 베트남 등 7개국에서 7개 과제로 진행됐으며, 약 100명의 학부·대학원생이 참여했다.

학생들은 국내외 대학(원)생과 보건의료·AI 데이터·비즈니스 분야 전문가들과 협업하며, 해외 진출을 희망하는 기업과 기관의 의뢰 과제를 수행했다.

주요 사례는 키르기스스탄 국제대학(IUK)과 연계한 AI 의료융합 인재양성 프로젝트, 필리핀 University of San Carlos(USC)와 협력한 AI 의료융합 사이버 보안 문제해결 프로젝트, 베트남 연계 산학연 의료융합 프로젝트 등이 있다.

송병국 총장은 "이번 시범사업을 통해 학생들이 글로벌 무대에서 자신의 역량을 직접 검증받는 경험을 했다"며 "앞으로 더 많은 학생들이 국제 현장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 사업을 확대하겠다"고 말했다.





AD

순천향대는 이번 시범사업 성과를 토대로 2차년도부터 대학 전체를 대상으로 AI 의료융합 문제해결 프로젝트 공모를 확대하고, 지·산·학·연·병 협력 기반의 글로컬 교육 모델을 본격 확산할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>