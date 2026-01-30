부산진해경제자유구역, 외국인 2억달러·국내 6000억원 올해 투자유치 판 키웠다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"핵심전략산업 해외 투자유치설명회"



미·일·중·동남아 핵심시장 '핀셋' 유치

부산진해경제자유구역이 외국인 2억달러와 국내 6000억원 목표로 올해 투자유치의 판을 키운다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 글로벌 복합물류 비즈니스 허브 조성과 첨단 핵심전략산업 유치를 핵심으로 하는 '2026년 투자유치 종합계획'을 확정하고 본격적인 투자유치 활동에 나선다고 30일 알렸다.

경자청은 지난해 글로벌 경기 불확실성 속에서도 외국인직접투자(FDI) 목표 대비 252%인 4억5400만달러를 달성했다. 이를 바탕으로 2026년 FDI 목표를 전년보다 11.1% 상향한 2억달러로 설정했다. 국내 투자유치 목표는 전년과 같은 6000억원으로 잡고 보다 전략적인 유치 활동을 추진할 계획이다.

부산진해경제자유구역 주요 개발지구 조감도.

경자청은 항만 물류 인프라를 기반으로 단순 물류 기능을 넘어 제조·물류·R&D가 결합한 고부가 복합물류 클러스터 조성에 나선다. 항만배후단지를 중심으로 제조·가공·조립·연구 기능을 갖춘 기업을 유치하고 물류업 인센티브 제도 개선 연구를 통해 글로벌 물류기업 유치를 위한 제도적 기반도 마련할 예정이다.

지구별 특성을 반영한 맞춤형 입지 전략도 추진한다. 미음·지사·남문지구는 첨단 소·부·장 중심 제조 클러스터로, 웅동 2단계와 남컨 배후단지, 보배복합지구는 고부가 복합물류 거점으로 육성한다.

명지지구는 국제 비즈니스와 첨단 R&D, 의료·교육 기능이 결합된 국제도시로 조성해 복합물류와 핵심전략산업이 융합된 글로벌 비즈니스 허브로 발전시킨다는 구상이다.

해외 투자유치는 중국·일본·싱가포르·미국 등 핵심시장을 중심으로 진행한다. 경자청은 구역 내에 이미 정착한 투자기업과 원팀을 구성해 현지 투자설명회를 열고 투자 경험과 정주·경영 환경을 직접 공유하는 방식으로 실질적인 성과 창출에 나설 계획이다.

투자 유치 이후 기업 성장을 지원하는 전주기 지원체계도 강화한다. 유치 단계에서는 투자설계 전문가 컨설팅을 통해 투자구조와 사업성 검토를 지원하고 성장 단계에서는 물류 융합 인재 양성, 전자상거래 셀러 교육 등 산업 수요에 맞춘 프로그램과 글로벌 협력사업 연계를 추진한다.





박성호 청장은 "복합물류 허브라는 지리적 강점을 바탕으로 현장 중심의 투자 홍보와 규제 혁신을 병행해 실질적인 투자로 빠르게 연결하겠다"며 "기업이 성장하는 세계 최고 수준의 경제자유구역을 만들겠다"고 말했다.

부산진해경제자유구역청 2026년 투자유치 전략.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

