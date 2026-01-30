광명시 "포스코이앤씨 건설 현장서 오염물질 초과방류 적발"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 광명시가 포스코이앤씨의 고속도로 건설공사 현장에서 오염물질 초과 방류 행위를 적발했다.

오염물질 초과배출이 적발된 포스코이앤씨의 광명~서울고속도로 공사현장. 광명시 제공

광명시는 포스코이앤씨가 시공 중인 광명~서울고속도로 건설공사 현장에서 폐수처리시설을 부적정하게 운영한 행위를 재차 적발했다고 30일 밝혔다.

시는 전날 경기도 기후환경관리과, 특별사법경찰단과 함께 광명동 529-12 일원 광명~서울고속도로 1공구 건설 현장에 대한 합동 점검에서 이같은 사항을 적발했고 설명했다.

시에 따르면 포스코이앤씨 측은 물환경보전법을 어기고 신고 폐수처리시설을 거치지 않고 오염수를 우회 유출하는 비정상 고압호스를 설치·운영한 것으로 확인됐다.

경기도는 포스코이앤씨 하청업체를 경찰에 고발하고 조업정지 10일의 행정처분을 내릴 예정이다. 도는 이와 함께 개선 완료일까지 초과배출부과금도 징수할 방침이다.

시는 이번 위반 사항은 지난 26일 목감천 광남1교 인근에서 갈색 오염수가 유입되고 있다는 시민 제보를 계기로 드러났다고 밝혔다. 시가 최종 방류구 시료를 채취해 오염도를 검사한 결과 부유물질(SS) 수치가 ℓ당 1237.3㎎으로 배출허용기준인 80㎎을 15배 이상 초과했다.

앞서 포스코이앤씨는 지난해 11월에도 미신고 폐수배출시설 운영이 적발돼 고발 및 행정처분을 받았었다.





박승원 광명시장은 "환경 파괴 행위는 시민 안전과 직결되는 만큼 무관용 원칙으로 강력히 대응할 것"이라며 "경기도와 긴밀히 공조해 불법 행위를 뿌리 뽑고 시민 안전을 위해 끝까지 감시하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

