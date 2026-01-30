산림청·관세청 "협업 검사로 불법·불량 목재제품 수입 차단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산림청과 관세청이 불법·불량 목재제품 수입 차단을 위해 협업 검사를 강화한다.

산림청은 불법·불량 목재제품의 수입·유통을 사전에 차단하기 위해 관세청과 공동으로 연중 검사를 강화한다고 30일 밝혔다.

산림청과 관세청 관계자들이 컨테이너에 실린 수입 목재제품을 살펴보고 있다. 산림청

AD

양 기관의 협업검사는 2016년부터 시작돼 이달 현재 16개 세관(지원센터 포함)에서 해마다 이뤄진다. 통관단계에서 목재펠릿, 셩형 숯, 숯 등 국민생활과 밀접한 수입 목재제품 중 인체 유해성분이 함유된 제품을 찾아 국내로 반입되지 않게 하는 게 핵심이다.

협업검사 대상으로 선별된 수입 목재제품은 통관 전 산림청과 관세청이 품질표시를 확인, 시료를 채취해 전문 검사기관에 성분 분석을 의뢰한다. 또 분석결과에서 불법·불량제품으로 확인되면 전량 반송 또는 폐기처분 하는 등으로 유통을 원천 차단한다.

특히 협업검사 품목 중 수입량이 많은 목재펠릿 제품은 적발 업체·수입국(컨테이너 물품)을 대상으로 검사를 강화할 예정이다.

단 산업계 부담을 고려해 최근 1년간 적발 이력이 없는 비우범 업체와 물품은 검사를 생략하고 우범물품에 대해서만 검사를 집중적으로 확대하는 등 유연하고 효율적인 단속을 벌이겠다는 게 산림청과 관세청의 설명이다.





AD

이성진 산림청 목재산업과장은 "10년간 이어온 관세청과의 협업검사가 목재제품 품질관리 단속체계 정착에 실질적으로 기여하는 분위기"라며 "산림청은 수입 불법·불량제품 유통·판매를 근절해 국민 안전을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>