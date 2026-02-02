개인 매수세가 지수 견인…코스피 5200·코스닥 랠리 동시 가속

외국인 매도에도 개인투자자들의 대규모 매수세가 유입되며 코스피가 5200선을 돌파했고, 코스닥에서는 2차전지 테마 급등으로 시총 상위 구도가 재편되는 흐름이 나타났다. 증시 고점 경신과 함께 투자자예탁금 증가, 금융주 강세, 우주·로봇·배터리 테마 확산이 동반되며 상승 모멘텀이 확장되는 양상이다.

휴머노이드 산업 기대와 전고체 배터리 테마 부각으로 2차전지 섹터가 다시 시장 중심에 서는 가운데, 에너지밀도 기술 경쟁력에 대한 재평가 흐름도 강해지고 있다. 다만 신용거래 잔고가 빠르게 늘어나며 단기 과열 신호도 동시에 커지고 있어, 지수 상승 국면에서 리스크 관리 필요성도 함께 제기된다.

AD

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 22년 연속 시장 점유율 1위, 17년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

SK하이닉스, 삼성전자, HLB, 현대차, 두산에너빌리티





AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>