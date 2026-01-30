빨간 '겨울' 너머 파란 바다가… 아난티, '크레이지 인 핑크' 딸기뷔페

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파노라마 오션뷰서 맛보는 생딸기 디저트·다이닝 '미식축제'

아난티 앳 부산 코브의 맥퀸즈 라운지에서 운영되는 ‘크레이지 인 핑크’ 딸기 뷔페.

빨간 '아우성' 너머 펼쳐진 파란 수평선을 보셨나요? 바다 전망에 빠져 겨울 생딸기를 즐길 수 있는 미식 축제가 열린다.

아난티 앳 부산 코브는 겨울 제철 생딸기를 활용한 딸기 뷔페 '크레이지 인 핑크(Crazy in Pink)'를 오는 1월 31일부터 3월 29일까지 매주 주말 운영한다고 30일 알렸다.

이번 딸기 뷔페는 호텔 최고층에 위치한 '맥퀸즈 라운지'에서 진행된다. 아난티 측은 딸기를 주제로 한 디저트 중심의 뷔페 구성과 함께 바다 전망을 동시에 즐길 수 있도록 기획했다고 설명했다.

메뉴는 제철 생딸기의 풍미를 살린 디저트를 중심으로 구성됐다. 대표 메뉴로는 딸기 롤케이크와 딸기 마리토쪼가 준비되며 고객이 직접 토핑을 선택해 만드는 미니 딸기 와플 스테이션도 운영된다. 립아이 스테이크, 보일링 씨푸드, 로스트 치킨 등 식사 메뉴도 제공된다.

이용 고객 전원에게 아난티 라이프스타일 브랜드 '아난티 앳 홈'의 퍼퓸 핸드크림 1종이 증정된다. 핸드크림은 피그 벨벳, 머스크 스웨이드, 피치 허니 등 3종 중 선택할 수 있다.

아난티 관계자는 "겨울 제철 딸기의 맛과 맥퀸즈 라운지의 공간을 결합한 프로그램"이라며 "바다 전망과 함께 색다른 미식 경험을 제공하고자 했다"고 설명했다.





'크레이지 인 핑크'는 매주 토요일과 일요일에 운영되며 설 연휴 기간인 2월 16일에도 추가 운영된다. 행사는 아난티 앳 부산 코브 10층 맥퀸즈 라운지에서 1부 오전 11시~오후 1시, 2부 오후 2시~4시 진행된다. 이용 요금은 성인 9만5000원, 어린이 4만5000원.

아난티 ‘크레이지 인 핑크’ 딸기 뷔페.





