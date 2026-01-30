오산시, 올해 전기차 1315대에 보조금 지원…내달 2일부터 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내연기관차→전기차 전환시 '전환지원금'도 신설

경기도 오산시는 올해 총 1315대의 전기차에 구매 보조금을 지급할 계획이라고 30일 밝혔다. 이는 지난해 대비 약 20% 늘어난 것이다.

시는 상반기에 660대, 하반기에 655대의 전기차에 보조금을 지원한다. 지원 대상은 전기자동차 구매 보조금 신청일 기준 30일 이상 오산시에 주소를 둔 시민과 오산시에 사업장이 위치한 기업체 및 법인 등이다.

차종별 보조금 한도는 전기승용차 950만 원, 전기화물차 2117만원이다. 지원 대상 차종과 차종별 세부 지원 금액은 환경부 무공해차 통합누리집에서 확인할 수 있다.

보조금은 다음 달 2일부터 전기차 제작·수입·판매사를 통해 신청하면 된다. 다만 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.





한편 올해는 3년 이상 보유한 내연기관 차량을 매도하거나 폐차한 개인이 전기차를 구매할 경우 최대 130만원의 '전환지원금'도 지원된다.





