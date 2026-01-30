드론 띄웠다… 부산진해경자청, 부산신항 남컨테이너 배후부지 토지등록 준비 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

드론·GPS 첨단 장비 활용… 116만㎡ 배후부지 정밀 데이터 확보

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 부산항 신항배후지(남측) 조성사업의 최종 단계인 지적확정측량 성과검사를 성공적으로 완료했다.

이번 성과검사는 부산 강서구 성북동 일원에 새롭게 매립된 신항 남컨테이너 배후부지를 대상으로 진행됐다. 최종 확정된 면적은 116만㎡로 첨단 드론과 위성측량(GPS) 기술을 통해 오차 없는 정밀한 데이터를 확보했다,

경자청은 광활한 매립지의 특성을 고려해 인력 위주의 전통적 측량 방식 대신 최첨단 드론 장비를 전격 투입했다. 드론을 활용한 3차원 데이터 구축을 통해 사업계획과 실제 시공 상태의 미세한 차이를 정확히 식별했으며, 이를 GPS 데이터와 연계해 토지 경계의 신뢰성을 높였다.

이와 같은 스마트 측량 기법은 향후 발생할 수 있는 토지 경계 분쟁을 사전에 방지할 뿐만 아니라, 입주 기업들이 소유권 이전·등기 절차를 신속하게 진행할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 남측 부지 역시 첨단 드론측량을 활용한 정밀 검사와 사전협의제 운영을 병행해 사업 준공을 위한 성과검사를 선제적으로 완료함에 따라 신항 복합물류기지 활성화가 한층 속도를 낼 것으로 기대된다.

이번에 성과검사를 마친 52필지의 토지는 향후 글로벌 물류 기업들의 핵심 거점으로 활용될 예정이다. 경자청은 이번 검사를 신속히 완료함으로써 사업 준공 후 지체 없는 토지 등록과 입주 기업의 원활한 재산권 행사가 가능하도록 행정적 기반을 마련했으며, 소유권 이전 등 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 적극 지원할 계획이다.





박성호 경자청장은 "첨단 기술을 활용한 이번 지적확정측량 완료는 부산항 신항이 세계적인 항만으로 도약하기 위한 디지털 토대를 구축한 것"이라며 "앞으로도 스마트 행정을 통해 신속한 인프라를 공급하고, 지역 경제 활성화와 일자리 창출에 앞장서겠다"고 말했다.

남컨테이너 배후부지 위치도.

