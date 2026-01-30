'K-ART 청년창작자 지원' 시동…문체부·예술위 사업설명회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

39세 이하 청년 예술가 창작 여건 지원

2월 공고·3월 접수…2년간 시범 운영

문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 2026년 신규 추진하는 'K-ART 청년창작자 지원' 사업과 관련해 지자체 협력에 나섰다.

2026 K-ART청년창작자지원 사업설명회 발표 사진 한국문화예술위원회

두 기관은 29일 서울 한국방송통신대학교 열린관 대강당에서 전국 지자체와 광역문화재단 관계자를 대상으로 사업설명회를 개최했다.

'K-ART 청년창작자 지원'은 청년 예술창작자(39세 이하)에게 안정적인 창작 여건을 제공해 기초예술 분야의 창작 활성화를 도모하기 위한 사업이다.

해당 사업은 2026년부터 2027년까지 2년간 시범사업으로 추진되며, 이 기간 동안 한국문화관광연구원이 증거 기반 성과평가를 실시한다. 이후 평가 결과를 바탕으로 2028년부터 본 사업으로 전환할 예정이다.

이날 설명회에서는 사업 가이드라인과 공모 요강, 지원 자격 등 세부 내용이 소개됐으며, 참석자들과의 질의응답을 통해 지자체 및 지역 문화재단과의 협력 방안에 대한 논의도 이뤄졌다.





사업 공고는 2월 중 한국문화예술위원회와 광역문화재단을 통해 진행되며, 3월 초부터 약 한 달간 신청을 받아 지원 대상을 선정할 계획이다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

