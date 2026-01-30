부천일드림센터, 지역산업 맞춤형 취업 훈련…작년 140명 취업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천시는 지역 산업 수요를 반영한 실전형 취업 훈련을 통해 지난해 140여명이 새 일자리를 얻었다고 30일 밝혔다.

시는 지난 2019년 개소한 부천일드림센터를 통해 청년, 중장년, 경력단절 여성 등 다양한 계층에 맞춤형 취업훈련과 창업 지원을 제공해 왔다. 훈련생 선발부터 사후관리까지 단계별 지원체계를 구축해 시민의 취업 역량을 높이고 지역 고용 안정에도 기여하고 있다.

지난해에는 지역내 기업의 현장 인력 수요를 반영한 맞춤형 훈련과 실무형 프로그램을 집중적으로 운영했다. 마케팅과 디자인 결합 등 융합형 다기능 인재 양성을 추진했고, 그 결과 다수의 수료생이 취업에 성공했다.

특히 기업과 협력해 운영한 '라이브커머스 기업-쇼호스트 매칭 프로그램'은 훈련생에게 실제 현장경험을 제공하고, 기업에는 우수 인재 발굴과 매출 증대의 기회를 줘 지역 상생 모델로 평가받았다.

기업과 협업해 진행한 '라이브커머스 기업쇼호스트 실습' 현장. 부천시 제공

시는 올해도 지역 산업 수요에 기반한 직업훈련을 강화할 계획이다. 특히 기존 취·창업 프로그램 참여자 중 장기 미취업자를 대상으로 '취업집중클리닉'을 새롭게 운영하고, 각 교육 프로그램에 인공지능(AI)을 활용한 역량 강화 교육을 도입해 변화하는 고용 환경에 대응할 방침이다.

한편 부천일드림센터는 중동·테크노파크·춘의 등 3개 거점에서 특화 프로그램을 운영 중이다. 중동센터는 지역특화산업과 창업 지원, 테크노파크센터는 산업 맞춤형 일자리사업과 재직자 교육, 춘의센터는 청년과 초기 구직자 대상 훈련을 통해 지역 산업과 인재를 연결하고 있다.





부천시 관계자는 "부천일드림센터는 고용 취약계층의 직무 역량 강화와 지역산업 맞춤형 인재 양성을 통해 일자리 미스매치를 해소하는 부천형 고용정책의 핵심 거점"이라며 "앞으로도 기업과 시민이 함께 성장하는 고용 생태계 조성을 위해 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





