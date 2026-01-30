AI반도체·전고체전지까지…국표원, 첨단산업 표준물질 개발 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체·이차전지·바이오 등 15개 과제에 48억 지원

측정·분석 경쟁력 강화

산업통상부 국가기술표준원이 첨단산업 핵심 소재·부품의 정밀 측정·분석 기반을 강화하기 위한 표준물질 개발에 나선다.

국표원은 30일 '2026년도 국가전략기준물질개발사업' 신규 과제를 공고한다고 밝혔다. 첨단산업 분야에서 표준물질을 활용한 정밀 측정·분석 수요가 빠르게 늘어나는 데 대응하기 위한 조치다.

올해로 2년 차를 맞은 이 사업은 신규 과제 지원 규모를 전년보다 50% 확대해 추진된다. 국표원은 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 등 4대 첨단산업 분야에서 15개 신규 과제를 선정해 총 48억 원을 지원할 계획이다. 개발된 표준물질이 산업 현장에서 실제로 활용될 수 있도록 기업 대상 기술지원도 병행한다.

이번 공고를 통해 개발되는 표준물질에는 AI 반도체 등 고성능 반도체의 정밀 측정을 위한 기준물질과 차세대 전고체전지 소재 분석용 표준물질 등이 포함된다. 국표원은 이를 통해 국내 첨단산업의 측정·분석 역량을 한층 끌어올리고, 글로벌 시장에서 우리 기업들의 기술력과 품질 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

신규 과제 공고는 1월 30일부터 3월 3일 오후 6시까지 진행되며, 기업과 대학, 협회, 단체 등이 지원할 수 있다. 세부 내용은 국표원과 범부처통합연구지원시스템 홈페이지에서 확인할 수 있다.





김대자 국표원장은 "첨단산업 분야에서 기업들이 필요로 하는 표준물질 개발을 지속적으로 확대해 나가겠다"며 "개발된 표준물질이 산업계 전반에 활용·확산될 수 있도록 지원체계도 함께 구축하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

