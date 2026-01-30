목포대, 18년째 등록금 동결…"학생 부담 최소화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4년제 대학 평균보다 300만원 낮아

국립목포대학교가 2026학년도 학부 등록금을 18년 연속 동결했다.

30일 국립목포대에 따르면 최근 등록금심의위원회를 열어 올해 학부 등록금을 지난해와 같은 수준으로 확정했다.

학기당 등록금은 ▲인문사회계열 166만원 ▲자연계열 198만원 ▲공학·예능계열 212만원이다. 연간 평균 등록금은 388만원으로, 4년제 대학 평균 682만원과 국립대(특수목적대 제외) 평균 412만9,000원(2024년 대학정보공시 기준)보다 낮은 수준이다.

목포대학교 전경.

AD

국립목포대는 2009학년도부터 18년간 학부 등록금을 동결해왔다. 이번 동결 결정은 경기 침체 등으로 어려움을 겪는 학생과 학부모의 부담을 덜어주기 위한 조치다.

등록금 동결이 가능했던 배경에는 글로컬대학, RISE(지역혁신중심대학지원체계), 국립대학육성사업 등 다양한 재정지원사업을 통해 안정적인 재원을 확보한 덕분이다. 대학은 이를 바탕으로 우수한 교육과정 개발과 교육환경 개선에도 힘쓰고 있다.

송하철 총장은 "향후 5년간 글로컬, 라이즈, 국립대육성사업 등으로 확보된 재정을 기반으로 해양 특성화 글로벌 명문대학으로 도약할 것"이라며 "그린해양산업의 글로벌 리딩 대학으로 성장하도록 노력하겠다"고 밝혔다.





AD

국립목포대는 그간 학생과 학부모의 경제적 부담 완화를 위해 지속해서 노력해왔다. 2012년 등록금 5.1% 인하, 2018년 학부 입학금 폐지, 2020년 코로나19 특별장학금(1학기 등록금의 10%) 지급 등이 대표적이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>