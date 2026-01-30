KB라이프, 'AI 두뇌건강 체크 서비스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI기반 서비스와 케어 컨설턴트 대면 상담 결합

생애 전반 시니어 라이프케어 파트너 역할 강화

KB라이프가 인공지능(AI) 기반 디지털 인지건강 솔루션 기업 실비아헬스와 제휴해 'AI 두뇌건강 체크 서비스'를 출시했다고 30일 밝혔다.

서비스는 실비아헬스의 AI 기반 비의료·인지건강 관리 솔루션 기술력을 활용해 시니어 고객이 일상에서 두뇌 건강 상태를 점검하고 관리할 수 있도록 돕는다. KB라이프는 이를 통해 초고령화 사회에서 개인과 가족, 사회 전반에 영향을 미치는 치매 문제에 선제적으로 대응해 나갈 계획이다.

AI 두뇌건강 체크 서비스는 KB라이프 모바일 웹을 통해 이용할 수 있다. 간단한 자가 평가 방식으로 인지 건강과 관련된 정보를 확인하고, 생활 습관 관리에 활용할 수 있다. 또 KB라이프 역삼센터를 방문한 고객은 시니어 전문 간호사로 구성된 '케어 컨설턴트'와 일대일 상담을 통해 구체적인 두뇌 건강 관리와 관련된 일상 속 케어관리 방안을 안내받을 수 있다.

양사는 향후 ▲ 비의료·웰니스 기반 예방형 디지털 건강관리 프로그램 공동 기획 ▲시니어 금융·주거와 디지털 헬스케어 솔루션 결합 서비스 모델 구축 ▲ 시니어 대상 뇌 건강 인식 제고 캠페인 등 공익 활동을 단계적으로 추진하기로 했다.





KB라이프 관계자는 "이번 서비스는 AI 기반 디지털 서비스와 KB라이프 역삼센터 대면 상담을 함께 제공한다"며 "앞으로도 디지털 기술과 오프라인 인프라를 유기적으로 연계해 에이지테크 기반 고객 경험 혁신을 이뤄내고 고객의 풍요롭고 행복한 삶을 든든하게 지원하겠다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

