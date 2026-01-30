김동연 "2030년까지 주택 80만호, 공공임대 26만5천호 공급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 2030년까지 주택 80만호와 공공임대주택 26만5000호를 공급한다. 또 경기 기회타운 등 경기도형 도시정책 브랜드를 확대한다.

김동연 경기도지사는 30일 경기도청에서 '경기도 주택공급 확대 및 신속 추진방안'기자회견을 갖고 "이재명 정부의 '9·7 부동산 대책' 과 '1·29 도심 주택공급 확대방안' 기조를 현장에서 충실히 이행하고 발전시키기 위해 경기도가 적극 나서겠다"고 밝혔다.

김동연 지사는 먼저 "2030년까지 주택 80만 호를 차질 없이 공급하겠다"며 "경기도는 '2030 경기도 주거종합계획'을 기반으로 주택 공급 체계를 확립하여 도민의 주거 불안을 근본적으로 해소하겠다"고 약속했다.

80만호는 공공에서 17만호를, 민간에서 63만호를 공급한다. 공급 유형별로는 아파트 62만호, 다세대·단독주택 18만호다.

김 지사는 "도민들이 선호하는 입지에 양질의 주택을 적기에 공급하기 위해 1기 신도시 재정비와 노후 원도심 활성화, 그리고 도심지 노후 공공청사 복합개발을 속도감 있게 추진하겠다"고 강조했다.

또 "2030년까지 공공임대주택은 건설형과 매입·전세임대를 포함해 총 26만5000호를 공급하겠다"며 "도민들의 삶의 질까지 고려한 세밀한 주거복지 전략을 통해 단 한 분의 도민도 소외되지 않도록 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.

아울러 "신속한 주택공급과 더불어 1인 가구부터 다인 가구, 청년과 노인 등 다양한 삶의 형태를 포용할 수 있는 고품격 경기도형 공공주택을 공급하겠다"고 약속했다.

김 지사는 "경기도형 도시정책 브랜드를 확대 추진하겠다"며 "우선 경기 기회타운을 확대하겠다"고 덧붙였다.

경기 기회타운은 역세권 고밀복합개발을 통해 출퇴근 걱정 없는 일자리와 주거, 여가+α(특화기능)를 함께 제공하는 도시정책 브랜드다.





김 지사는 끝으로 "'경기도형 적금주택'을 지속적으로 공급해 무주택 청년과 신혼부부의 주거 사다리를 튼튼히 복원하고, 고령자 친화형이나 일자리 연계형 주택 등 생애주기별 맞춤형 주택을 확대 추진하겠다"고 밝혔다.





