포천시, 공동주택 분기별 감사보고서 작성 가이드 제작·배포

경기 포천시는 공동주택 입주자대표회의 감사 업무를 지원하기 위해 '공동주택 분기별 감사보고서 작성 가이드'를 제작·배포했다고 30일 밝혔다.
이번 가이드는 분기별로 실시되는 감사 결과를 보다 체계적이고 일관되게 작성·관리할 수 있도록 회계·계약·시설관리 등 주요 점검 분야를 체계화해 감사 업무의 전문성을 강화하고 감사 결과의 객관성과 분기별 비교 가능성을 동시에 높이는 데 목적을 두고 있다.
가이드에는 감사보고서의 기본 구성과 항목별 작성 기준을 비롯해 관리비·장기수선충당금, 관리외수익(잡수입)과 입주자대표회의 운영비, 회계 및 지출 증빙, 계약·입찰, 시설·안전, 문서관리 등 분야별 주요 점검 사항이 체계적으로 정리돼 있어, 공동주택 관리 전반의 투명성과 신뢰도를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
포천시 관계자는 "이번 가이드를 통해 공동주택 관계자들이 감사 결과를 더욱 수월하고 일관되게 정리·공유할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 현장의 의견을 지속적으로 반영해 공동주택 관리가 원활하게 이뤄질 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
