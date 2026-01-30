배경훈 부총리 "AI데이터센터별로 SMR 지어야"…원자력계 신년인사회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 원자력계 신년인사회 개최

배 부총리 "AI와 SMR 초기부터 같이 설계해야"

여야 의원들 "AI 시대 원전 필요" 한 목소리

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 열린 '2026 원자력계 신년인사회'에서 신년사를 하고 있다. 2026.1.30 과학기술정보통신부 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 인공지능(AI) 시대에 급증하는 전력수요에 대응하기 위해 소형모듈원자로(SMR) 활용 방안을 제시했다. 여야 의원들은 AI 시대와 탄소중립을 모두 달성하기 위한 해법으로 원자력의 중요성을 강조했다.

배 부총리는 30일 서울 웨스틴조선호텔에서 열린 원자력계 신년 인사회 신년사에서 "대한민국을 아시아·태평양 AI 수도로 만들기 위해서는 100만, 200만장 이상의 그래픽처리장치(GPU)가 필요하다"며 "지금의 전력 계통으로 충분한지에 대한 고민이 있다"고 말했다. 그러면서 "앞으로 많은 AI 데이터센터들이 지어질 텐데 그 데이터센터별로 SMR도 같이 지어야 한다"며 "AI와 SMR이 처음부터 설계되는 구조가 필요하지 않나 생각한다"고 말했다.

이재명 대통령은 지난해 9월 뉴욕에서 세계 최대 자산운용사 블랙록의 최고경영자(CEO)인 래리 핑크 세계경제포럼 의장을 만나는 자리에서 한국을 아시아·태평양 지역 AI 수도로 만들겠다는 비전을 밝혔다. 또 지난해 11월에는 젠슨황 엔비디아 CEO를 만나 최신 GPU 26만장을 우선 공급받기로 했다.

이와 관련, 배 부총리는 한국이 AI 수도로 자리매김하기 위해서는 더 많은 GPU가 필요하며 AI 데이터센터에 요구되는 전력을 충당하기 위해 SMR을 적극 활용해야 한다고 입장을 밝힌 것이다. 배 부총리는 26만장의 GPU에 필요한 전력은 500~600메가와트(㎿) 정도이지만 이를 활용해 AI 생태계를 만들기 위해서는 더 많은 전력이 필요하다고 강조했다. 국내에서 개발중인 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)는 조만간 원자력안전위원회에 표준 설계 인증을 신청할 계획이다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 서울 중구 웨스틴 조선 호텔에서 열린 '2026 원자력계 신년인사회'에서 참석자들과 기념떡을 자르고 있다. 과학기술정보통신부 제공. 연합뉴스

올해 원자력계 신년 인사회는 지난 26일 기후에너지환경부가 11차 전력수급기본계획(전기본)에서 정한 대형 원전 2기, SMR 1기를 계획대로 추진키로 결정한 직후에 열린 까닭에 밝은 분위기 속에 진행됐다.

국민의힘 소속의 이철규·최형두·김위상 위원뿐 아니라 기후에너지환경노동위원회 여당 간사인 김주영 의원(더불어민주당)도 참석했다.

이철규 의원은 "정부가 최근 11차 전기본에서 국회에 보고했던 대형 원전 2기를 차질없이 진행하겠다는 발표를 보고 안도했다"며 "원전 안전에 대한 우려, 폐기물 관리 등 현실적인 문제는 앞으로 극복해야 할 과제"라고 말했다.

김주영 의원은 "원자력은 기후 위기, AI 약진에 따른 새로운 성장 모멘텀이 될 것은 분명하다"면서도 "여전히 국회 내에는 원자력에 대한 우려를 갖고 있는 의원들이 많다"는 점도 지적했다.

이호현 2차관은 "12차 전기본 수립 과정에서 원전과 재생에너지 간 최적의 에너지믹스를 찾기 위해 노력할 것"이라며 "안전을 전제로 원전 활용과 차세대 원자력 기술을 통해 변화하는 에너지 환경에 현명하게 대응하겠다"고 말했다.

김현권 고준위방사성폐기물관리위원회 위원장은 "올해 고준위방폐장 부지 적합성 심사를 시작해 내년에는 부지 공모 절차에 들어갈 것"이라며 "어려운 과정을 거쳐 도달한 고준위방폐장특별법의 정신을 바탕으로 차근차근 진행하겠다. 논의를 되돌리는 것은 옳지 않다"고 말했다.





한국원자력산업협회장을 맡고 있는 전대욱 한국수력원자력 사장 직무대행은 올해 원전 업계의 주요 과제로 ▲원전 안전 운전을 통한 국민 신뢰 회복 ▲에너지믹스를 위한 원전 탄력 운전 기술 확보 ▲SMR의 조기 기술 개발과 해외 시장 개척 ▲ 신규 대형 원전 2기, SMR 초도호기 성공적 추진을 제시했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

