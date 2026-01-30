부산 학부모들, ‘학교 동반자’로 한자리 모인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산교육청, 학교참여사업 활동공유회

부산시교육청은 다음 달 4일 오후 부산진구 양정동 교육연구정보원 대강당에서 '학부모 학교참여사업 활동공유회'를 개최한다고 전했다.

'학부모 학교참여사업'은 단위학교 학부모회가 자율적으로 수립한 활동계획에 따라 학교교육 모니터링, 학부모 교육, 자원봉사, 교육기부, 동아리 활동 등을 추진하는 사업이다. 부산교육청은 학부모의 자발적인 학교 참여를 뒷받침하기 위해 매년 희망 학교를 대상으로 최대 200만원의 예산을 지원하고 있으며, 올해는 285개 학교 학부모회가 지원을 받았다.

이번 활동공유회는 사업에 참여 중이거나 관심 있는 학부모라면 누구나 참석할 수 있다. 행사는 부산한솔학교 학부모 현악동아리의 공연으로 문을 열고, 이어 활동 우수자에 대한 교육감 표창 전수, 우수사례 발표, 학부모회 제도 안내 순으로 진행될 예정이다.

특히 우수사례 발표 시간에는 학부모 학교참여 지원사업 운영 사례와 재능나눔 학부모 자원봉사단 활동 사례 등 현장의 경험과 성과가 공유된다. 이를 통해 학부모 참여의 의미와 역할을 다시 한 번 되새기는 계기가 될 것으로 교육청은 기대하고 있다.

또 학부모회 관련 조례 설명과 2026년 학교참여 지원사업 및 씨앗동아리 운영 안내도 이뤄져, 학부모회 활동 전반에 대한 이해도를 높이고 학부모가 학교 교육의 '참여자'를 넘어 '동반자'로 자리매김하는 계기가 될 전망이다.





김석준 교육감은 "학부모의 자발적이고 주도적인 학교 참여는 교육공동체 협력체계를 굳건히 하는 원동력"이라며 "이번 활동공유회가 우수사례를 확산하고 학부모 학교참여 문화가 학교 현장에 지속적으로 뿌리내리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

