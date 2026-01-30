지난해 4분기 환매조건부채권 일평균 잔액 266조원…전년比 17%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국예탁결제원은 지난해 4분기 기관 간 환매조건부채권(Repo) 거래의 일 평균 잔액이 266조원으로, 전년 동기 대비 17.00% 늘었다고 30일 밝혔다.

레포는 금융회사가 일정 기간이 지난 뒤 금리를 보태 되사는 조건으로 발행하는 채권이다. 레포 차입 대금은 주식, 채권, 펀드 등 금융 부문에서 결제금의 원천이 된다.

총 거래액은 1경2539조원으로 20.41% 증가했다. 자금 차입을 뜻하는 일 평균 레포 매도 잔액은 자산운용사가 141조원(52.89%)으로 가장 컸다. 그 다음이 국내 증권사로 79조원(29.65%)순 이었다.

자금 대여를 의미하는 일 평균 레포 매수 잔액도 자산운용사가 75조원(28.23%), 국내 은행(신탁)이 64조원(24.09%)으로 그 뒤를 이었다.

업종 간 거래 금액은 자산운용사 간 거래가 2830조원, 자산운용사와 국내은행(신탁) 간 거래가 2497조원, 국내 증권사와 국내은행(신탁) 간 거래가 892조원이었다.

매매 대상 증권은 일 평균 잔액 기준으로 국채가 153조원(53.85%)으로 가장 많았고, 금융채 79조원(27.85%), 특수채 28조원(10.04%), 회사채 8조원(2.81%)이었다.

통화별로 원화가 232조원(87.15%)으로 가장 많았고, 외화는 34조원(원화 환산)으로 12.85%를 차지했다. 이 중 미국 달러의 비중은 전년 동기 대비 1.44%포인트 감소했다.

거래 기간별 총 결제금액은 1일물 1경413조원(93.60%), 7∼10일물 375조원(3.37%), 2∼3일물 169조원(1.52%)이었다. 거래가 가장 활발한 거래액 구간은 100억∼500억원으로, 건수 기준 약 38.94% 차지했다.





기관 간 레포 거래의 1일물 평균 금리는 2.56%이었고 콜(1일물) 금리는 2.52%, 한국무위험지표금리(KOFR)는 2.53%였다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

