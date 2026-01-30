베어링운용 "글로벌 하이일드 채권, 선별적 접근이 성과 좌우"

불확실성 속 '촉매 요인 중심'

선별적 투자 전략이 성과 결정

베어링자산운용은 최신 글로벌 하이일드 채권 시장 분석을 통해, 변화와 불확실성이 공존하는 환경 속에서도 촉매 요인을 갖춘 선별적 투자 전략이 여전히 의미 있는 성과를 제공할 수 있다고 30일 밝혔다.

글로벌 하이일드 채권 시장은 올해 견고하게 출발했지만, 지역별 금리 차별화와 정치·지정학적 변수가 중첩되며 시장은 복합적 신호를 보이고 있다. 미국은 재정정책 확대, 규제 완화, 완화적 통화 여건이 맞물리며 예상보다 견조한 경기를 유지하고 있다. 반면 유럽은 인플레이션 안정에도 불구하고 국가별 정책 대응이 상이해 상대가치 변화가 지속되고 있다. 이러한 환경은 리스크와 기회가 공존하는 가운데 투자자의 '선별적 접근' 필요성을 더욱 부각시키고 있다.

스콧 로스 베어링 글로벌 하이일드 투자 대표

펀더멘털 측면에서 글로벌 하이일드 기업들의 전반적 신용도는 안정적이다. 기업들은 재무구조를 신중히 관리하며 레버리지를 감내 가능한 수준으로 유지하고 있고, 실적 개선 흐름은 대형 기술 기업을 넘어 다양한 산업으로 확산되고 있다.

다만 섹터별 업황은 상이하다. 미국에서는 화학·건축자재 업종의 부담이 지속되고 있으며, 유럽에서는 건설 경기 회복과 재정정책 효과가 일부 업종 개선에 기여하고 있다. 에너지 부문은 미국·유럽 모두 재무구조 개선세가 이어지고 있으나 유가 변동성 등 리스크 요인을 감안한 선별적 접근이 요구된다.

기술적 요인에서도 변화가 확인된다. M&A 활동 회복 기대 속에 제한적이던 신규 발행이 늘어날 가능성이 있으며, 이는 기존 발행사 친화적 환경을 일부 되돌릴 수 있다. 스프레드는 여전히 타이트해 가격 상승 여력은 제한적이다. 이에 따라 투자자들은 지속 가능한 인컴, 신용 안정성, 그리고 가격 재평가를 유도할 수 있는 분명한 '촉매 요인(catalyst)'을 더욱 중시하고 있다.

스콧 로스 베어링 글로벌 하이일드 투자 대표는 "현재 글로벌 하이일드 시장은 높은 인컴 매력에도 불구하고 선별적 접근이 필수적인 시점"이라며 "특히 기업별 촉매 요인을 면밀히 분석해 가치를 재평가할 수 있는 종목을 찾아내는 것이 향후 성과를 결정지을 핵심"이라고 강조했다.

실제 미국 시장에서는 단기 할인채와 BB 등급 채권이 조기 리파이낸싱 효과를 기반으로 안정적인 인컴 매력을 제공하고 있다. 또한 B 및 CCC 등급 기업은 리파이낸싱, 재무구조 조정, 인수 가능성 등 고유 촉매 요인에 따라 기업 가치가 재평가될 가능성이 존재한다. 하이일드의 중·단기 듀레이션 특성은 금리 민감도를 낮추면서 충분한 캐리 수익을 제공해 투자 매력을 높인다. 특히 CCC 등급 채권은 지수 내 비중은 낮지만 스프레드 기여도가 높아 선별적 접근 시 두드러진 기회가 될 수 있다.





유럽에서는 재정 부양 효과가 기대되는 일부 크레딧이 기회를 제공할 수 있으며, 미국에서는 신용도 높은 기업 중심으로 실적 개선의 혜택을 받을 가능성이 크다. 종합적으로 시장 전체의 방향성보다 기업별 펀더멘털 개선, 디레버리징 가능성, 안정적 현금흐름, 촉매 요인 보유 여부가 향후 성과를 좌우하는 핵심 변수가 되고 있다.





