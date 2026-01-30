코스피, 하락 출발 후 장중 상승 반전…코스닥은 하락세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 변동성이 확대되며 장중 상승세로 돌아섰다. 코스닥은 하락세를 보이고 있다.

30일 오전9시27분 기준 코스피는 전일 대비 0.02% 상승한 5254.06에 거래되고 있다.

투자주체별로는 외국인과 기관이 각각 5850억원, 3180억원 순매도하고 있는 반면, 개인은 9134억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 423억원, 1484억원 순매수하고 있는 반면 개인은 2026억원 순매도 중이다.

업종별로는 내린 업종이 더 많다. 건설업종이 2.89% 빠지고 있고 전기·가스 업종 －2.23%, 운송장비·부품 －1.7%, 기계장비 －1.43%, 제약 －1.14%, 화학 －0.62%, 비금속 －0.45%, 금속 －0.18% 등이 약세다. 반면 전기·전자업종은 2.16% 상승했고 의료·정밀기기 1.84%, 섬유·의류 1.8% 등은 강세다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자는 1.1% 상승했으며 SK하이닉스 5.5%, SK스퀘어 2%, 한화에어로스페이스 1% 고려아연 0.3% 등이 강세다. 반면 현대차 4.1% 약세고 두산에너빌리티 －2.2%, 기아 －1.6%, LG에너지솔루션 －1.6% 등이 내렸다.

코스닥지수는 하락세를 보이고 있다. 이 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.07% 하락한 1160.6에 거래되고 있다.

투자주체별로는 개인과 기관이 각각 156억원, 2194억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 1213억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 내리는 기업이 더 많다. 에코프로비엠은 1.8% 하락했고 알테오젠 －2%, 에코프로 －4.5%, 레인보우로보틱스 －1.7%, 에이비엘바이오 －16.5% 등이 내림세다. 반면 리노공업이 21.8% 상승했고 케어젠 4.6%, 원익IPS 6.4%, 리가켐바이오 1.5% 등이 강세다.





한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 5.7원 오른 1432.0원에 개장했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

