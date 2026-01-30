GH, 남양주 왕숙지구 '기업이전단지' 조성…223필지, 8608억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기주택도시공사(GH)가 남양주왕숙 진건1, 2 지구에 3기 신도시 최초로 기업이전단지를 공급한다.

이번 공급은 3기 신도시 포용적 이전대책의 일환으로, 지구 내 기업들의 원활한 이전과 조기 재정착을 지원하기 위한 것이다.

공급대상 토지는 총 223필지, 8608억원 규모다.

공급 대상지역은 진건1 지구에 97필지(산업 46필지, 자족 51필지), 진건2 지구에 126필지(산업 39필지, 자족 87필지) 등이다.

공급 금액은 진건1 지구 산업시설 17억~92억원, 자족시설 20억~94억원이다. 진건2 지구 산업시설 12억~180억원, 자족시설 13억~145억원이다. 산업시설은 조성원가가 적용되며, 자족시설은 감정평가 금액으로 공급된다.

GH는 이번 공급에 앞서 지난해 10월부터 올해 1월까지 총 세 차례 간담회를 개최했다. 이 과정에서 기업들의 자금여력과 현장의 목소리를 반영해 공급일정을 조정하는 등 이전 대상 기업들과 지속적인 소통을 이어왔다.

공급 일정은 2~3월 신청을 받은 뒤 3~4월 계약을 체결한다.

김용진 GH 사장은 "GH가 3기 신도시 최초로 기업이전단지를 공급하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 공급과 더불어 부지조성 가속화 및 임시사용부지 조기 확보 등에 총력을 다해 기업과 지역이 함께 성장할 수 있는 신도시 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





남양주 왕숙 지구는 수도권 동북부 핵심 거점으로 조성되는 3기 신도시로 주거와 산업, 일자리가 조화를 이루는 자족형 도시를 목표로 개발이 추진되고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

