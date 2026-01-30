기획처, IMF·OECD 등에 협력서한 발송…출범 후 '재정외교' 첫걸음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

IMF·G20 등에 서한 발송

'성과 기반 재정' 운용 등 소개

기획예산처가 출범 후 첫 국제 행보로 주요국과 국제기구에 협력 서한을 발송하며 본격적인 '재정 외교'의 신호탄을 쐈다. 국내 재정 컨트롤타워를 넘어 기후 위기와 AI 전환 등 국제사회의 구조적 과제를 논의하는 핵심 주체로 자리매김하겠다는 포석이다.

기획예산처 현판. 연합뉴스.

임기근 기획처 장관 직무대행은 30일 주요 20개국(G20), 아시아태평양경제협력체(APEC) 등 주요 회원국 재정 당국과 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구에 협력 의사를 담은 서한을 발송했다. 이는 기획처의 출범을 국제사회에 공식화하고, 국가 중장기 발전 전략을 기획하는 부처로서 대외 협력의 물꼬를 트기 위한 첫걸음이다.

임 직무대행은 서한을 통해 기획처의 핵심 기능인 성과 기반 재정 운용과 중장기 전략 수립 역할을 소개했다. 특히 인구구조 변화, 기후·환경 문제, 인공지능(AI) 등 산업기술 대전환과 같은 국제사회 공통 과제에 대해 글로벌 논의와 정책 공조에 적극적으로 참여하겠다는 의지를 강조했다.

기획처는 개도국과의 지식공유 협력(KSP)도 본격화한다. 한국의 재정정책 운영 경험과 제도 개선 사례, 재정정보시스템 등을 공유해 개도국의 재정 거버넌스 발전을 지원하고, 이를 발판으로 우리나라의 국제적 위상과 영향력을 확대한다는 방침이다. 이를 위해 국제 협력을 전담할 '국제재정협력과'를 신설했다. 앞으로 주요국 정부 및 국제기구와의 소통 체계를 신속히 구축해 대외 실무 접촉을 늘려갈 계획이다.





정창길 기획처 재정참여정책관은 "기획처는 국내 재정 운용에 머무르지 않고 국제사회와 함께 구조적 해법을 찾는 부처로 자리매김할 것"이라며 "국제 역량 강화를 위해 다양한 노력을 기울이겠다"고 했다.





