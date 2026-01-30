엠넷, 美 그래미 독점 생중계…로제·캣츠아이 K팝 최초 본상 도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 중계진에 존박·신아영 등

제68회 그래미 어워드 중계 이미지. 엠넷 제공

음악전문채널 엠넷(Mnet)이 다음 달 2일 오전 9시55분 제68회 그래미 어워드를 독점 생중계한다고 CJ ENM이 30일 밝혔다.

이번 시상식은 K팝 가수가 본상 격인 '제너럴 필즈'(General Fields)를 포함해 대거 후보에 올랐다. 가수 로제는 '올해의 노래', '올해의 레코드' 등 3개 부문 후보로 지명됐으며 그룹 캣츠아이와 '케이팝 데몬 헌터스' OST 등 한국 관련 콘텐츠가 다수 포함됐다.

신예부터 기성 스타까지 경쟁하는 '올해의 레코드'와 애디슨 레이 등이 이름을 올린 신인상 등 부문별 수상을 진행한다. 켄드릭 라마의 최다 부문 수상 여부와 배드 버니의 사상 첫 비영어 음반 '올해의 앨범' 수상 여부도 주요 관심사다. 시상식은 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린다.

엠넷은 이번 시상식 중계진을 가수 존박, 대중음악평론가 김윤하, 방송인 신아영으로 구성했다. 존박은 "배드 버니의 비영어 앨범 수상 여부와 로제의 '아파트'(APT.)가 거둘 성과를 주목하고 있다"고 말했다.

김 평론가는 "음악 팬이라면 누구나 꿈꿀 자리에 합류해 기쁘다"며 "K팝 관련 후보가 다수 이름을 올린 만큼 정확한 정보 전달과 분석에 집중하겠다"고 전했다. 3년 연속 중계하는 신아영은 "'최초'의 기록들과 시대, 장르를 넘나드는 무대를 지켜봐 달라"고 당부했다.





한국 시청자는 엠넷 채널과 엠넷플러스 앱에서 실시간 시청할 수 있다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

