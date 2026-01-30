교보생명, 20년 넘게 설계사 자녀 해외연수 챙겼다…신창재 의장 철학실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2004년부터 누적 3000명 참여

여름 캐나다·겨울 뉴질랜드 진행

"설계사가 행복해야 고객 보장 든든"

교보생명이 20년 넘게 우수 전속 설계사(FP) 자녀를 대상으로 해외 연수 프로그램을 이어와 시선이 쏠린다. 설계사 가족의 행복이 곧 진정성 있는 고객 보장으로 이어진다는 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장의 사람중심 경영철학을 실천했기 때문이다.

지난 5~22일(현지시간) 뉴질랜드에서 진행된 '교보생명 우수 전속설계사(FP) 자녀 영어연수 및 문화체험' 참가 학생들이 뉴질랜드 오클랜드 윈야드 쿼터에서 기념촬영을 하고 있다. 교보생명

교보생명은 지난 5~22일(현지시간) 뉴질랜드에서 17박 18일간 진행한 우수 설계사 자녀 연수 일정을 마무리했다고 30일 밝혔다.

2004년 업계 최초로 시작된 이 프로그램은 매년 여름 캐나다, 겨울 뉴질랜드에서 정례적으로 운영되고 있다. 현재까지 누적 참여 인원만 3000명을 넘어섰다.

이번 연수에 참가한 학생들은 오클랜드 소재 명문 사립학교에서 수준별 영어 수업과 글로벌 리더십 프로그램에 참여했다.

수업 이후엔 교실 밖으로 나가 마오리족 민속마을 방문, 하버크루즈 투어 등 뉴질랜드의 자연과 문화를 직접 체험했다. 현지 홈스테이를 통해 언어 감각을 익히고, 해외 봉사활동에도 참여했다.

교보생명이 설계사 자녀 교육에 공을 들이는 배경에는 신 의장의 경영철학이 있다. 신 의장은 평소 생명보험은 상부상조 정신을 바탕으로 사람들이 서로 돕는 '사랑 이야기'고, 그 가치를 현장에서 구현하는 주체가 설계사라고 강조해왔다.

특히 설계사는 단순히 상품을 판매하는 세일즈맨이 아니라 보험 가입·유지·지급 전 과정을 통해 일상의 복귀를 돕는 보장 전문가라는 것이 신 의장의 지론이다. 가족을 향한 아낌없는 지원은 설계사의 행복과 자부심으로 이어지고, 이는 다시 고객을 향한 진정성 있는 보장 서비스로 돌아온다. 이 같은 선순환에 대한 믿음은 20년 넘는 장기 지원으로 이어졌다.

교보생명은 전속 설계사를 업계 최고 수준의 보장전문가로 육성하기 위한 다각도의 지원체계를 가동하고 있다고 알렸다. 2012년 업계 최초로 설계사 컨설턴트 불편지원센터를 상시 운영 중이다. 인공지능(AI) 기술을 활용한 보장분석 AI 서포터를 도입해 설계사가 고객에게 더 신뢰할 수 있는 정보를 신속하게 제공하도록 돕고 있다.

이 밖에도 교보 MDRT DAY 개최, 설계사 만족도 조사, 우수 설계사 간담회 등을 개최해 영업과 서비스 활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하고 있다. 이 같은 전폭적인 지원은 FP의 장기 정착과 서비스 품질 향상으로 이어졌다. 고객이 체감하는 보장의 가치를 높이는 핵심 동력으로 작용했다.





교보생명 관계자는 "설계사 자녀 해외 연수 지원은 고객 서비스의 질을 높이는 길"이라며 "앞으로도 설계사들이 고객에게 진정성 있는 보장 서비스를 제공하도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

