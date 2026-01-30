김시우 4언더파…'마지막 홀 9m 이글까지'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파머스 인슈어런스 오픈 1R 23위

로즈 선두, 로우어 2위, 마쓰야마 3위

김성현 23위, 김주형 73위, 켑카 102위

김시우가 3개 대회 연속 상승세를 이어갔다.

29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 사우스코스(파72·7765야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러) 1라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 3개를 엮었다. 이날 4언더파 68타를 쳐 공동 23위에 자리했다.

이번 대회는 1, 2라운드를 사우스코스와 노스코스(파72·7258야드)에서 번갈아 치르고, 남은 이틀은 사우스코스에서 경기를 진행한다.

김시우가 파머스 인슈어런스 오픈 1라운드 1번 홀에서 퍼팅을 준비하고 있다. 샌디에이고=AFP연합뉴스

김시우는 초반 7개 홀에서 버디 2개와 보기 2개로 좀처럼 타수를 줄이지 못했다. 8, 10번 홀 징검다리 버디 이후 12번 홀(파4)에서 1타를 까먹었다. 그는 15번 (파4) 버디로 분위기를 바꿨고, 마지막 18번 홀(파5)에서 2온에 성공한 뒤 약 9m 거리에서 이글 퍼팅을 성공시켰다. 김시우는 개막전 소니오픈 공동 11위, 지난주 아메리칸 익스프레스 공동 6위 등 최근 2개 대회 연속 좋은 성적을 올렸다.

저스틴 로즈(잉글랜드)는 사우스코스와 비교해 쉽게 세팅된 노스코스에서 10언더파 62타를 몰아쳐 리더보드 상단을 접수했다. 저스틴 로우어(미국) 2위(9언더파 63타), 마쓰야마 히데키(일본)는 공동 3위(8언더파 64타)에 포진했다. 2022년 LIV 골프로 떠났다가 올해 PGA 투어로 복귀한 브룩스 켑카(미국)는 버디 1개에 보기 2개를 적어냈다. 공동 102위(1오버파 73타)다.





한국은 김성현이 버디 5개와 보기 1개를 묶었다. 공동 23위다. 김성현은 소니오픈에서 공동 13위, 아메리칸 익스프레스에서 공동 18위를 기록했다. 김주형은 사우스코스에서 초반 6개 홀에서 보기만 3개를 범하다가 이후엔 버디만 4개를 낚았다. 공동 73위(1언더파 71타)로 1라운드를 마쳤다. 올해 PGA 투어에 데뷔한 이승택은 공동 135위(4오버파 76타)로 부진했다.





