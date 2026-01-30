강원관광재단-신한은행 강원영서본부, '강원 방문의 해' 성공 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행 강원영서본부 1000만원 기부금 전달

민관 협력 모델 구축

강원관광재단과 신한은행 강원영서본부는 '2025-2026 강원 방문의 해'의 성공적인 추진과 강원 지역 관광 활성화를 위해 긴밀한 협력 체계를 구축한다.

강원관광재단과 신한은행 강원영서본부는 '2025-2026 강원 방문의 해'의 성공적인 추진과 강원 지역 관광 활성화를 위해 긴밀한 협력 체계를 구축한다. 강원관광재단 제공

재단은 지난 29일 강원관광재단 대회의실에서 최성현 대표이사와 신한은행 강원영서본부 박재환 본부장이 참석한 가운데'2025-2026 강원 방문의 해' 성공 추진을 위한 기부금 전달식을 가졌다고 밝혔다.

이번 전달식에서 신한은행 강원영서본부는 강원특별자치도의 관광 위상을 높이고, 강원 방문의 해 사업에 대한 전 국민적 관심을 이끌어내기 위해 기부금 1000만원을 기탁했다.

이번 기부는 단순한 금전적 후원을 넘어 지역 경제의 핵심인 관광 산업 발전을 위해 민관이 뜻을 모았다는 점에서 큰 의미가 있다. 전달된 기부금은 재단이 추진 중인 '2025-2026 강원 방문의 해' 홍보에 집중 투입될 예정이다.





강원관광재단 최성현 대표이사는 "강원 관광의 새로운 도약을 위해 힘을 보태준 신한은행에 깊은 감사를 드린다"며 "이번 협력을 바탕으로 2025-2026 강원 방문의 해를 성공적으로 이끌어 다시 찾고 싶은 강원특별자치도를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

