스타벅스, 증정품 '가습기' 자발적 리콜 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

배터리 과열로 추정, 국소적 화재 발생 신고 접수

가습기 반납 고객, 스타벅스 모바일 카드 3만원권 제공

스타벅스 코리아가 지난해 겨울 e 프리퀀시 행사 증정품으로 제공된 가습기 2종에 대해 다음 달 2일부터 자발적 리콜을 실시한다.

스타벅스 코리아는 30일 "해당 가습기에서 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라 고객 안전을 최우선으로 고려해 선제적으로 자발적 리콜을 결정했다"고 밝혔다. 회사는 '제품안전기본법'에 따라 국가기술표준원에 제품사고 보고를 완료했으며 현재 자발적 리콜 절차를 협의 중이다.

리콜 대상은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 고객에게 증정된 가습기 전량으로, 총 39만3548개에 달한다. 스타벅스는 해당 제품을 보유한 고객에게 즉시 사용을 중단할 것을 요청했다.

스타벅스 코리아 제공.

AD

해당 가습기는 '전기용품 및 생활용품 안전관리법'에 따라 KC 인증을 받은 배터리를 사용한 제품이다. 스타벅스 코리아는 제품 공급처인 한일전기와 함께 관계 기관과 협력해 정확한 사고 원인 조사를 진행하고 있다. 다만 조사 결과와는 별도로, 고객 안전을 우선해 선제적 리콜을 시행하기로 했다.

회사는 가습기를 반납하는 모든 고객에게 스타벅스 모바일 카드 3만원권을 온라인으로 일괄 제공할 방침이다. 회수는 다음 달 2일부터 스타벅스 애플리케이션을 통한 택배 수거 방식으로 진행되며, 매장 방문 회수 방법은 공식 홈페이지를 통해 별도로 안내할 예정이다.





AD

스타벅스 코리아 관계자는 "이번 사안으로 고객께 심려를 끼쳐 드린 점을 사과드린다"며 "자발적 리콜과 관련 절차를 신속하고 철저하게 이행하겠다"고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>