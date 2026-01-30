넥스트증권, 임직원 정보보호 인식 제고 '클린데스크 캠페인' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정보보호·내부통제 기준 부합하는

안정적인 서비스 운영 기반 마련

넥스트증권이 사내 정보보호 캠페인인 '클린데스크 캠페인'을 실시한다고 30일 밝혔다.

클린데스크 캠페인은 사무 공간 내 보안 취약 요소를 최소화하고, 업무 과정에서 발생할 수 있는 정보 유출 위험을 예방하기 위한 내부 정보보호 캠페인이다. 임직원이 일상적인 업무 환경에서 보안 수칙을 자연스럽게 실천할 수 있도록 유도해, 지속 가능한 보안 문화를 정착시키기 위한 목적이다.

AD

캠페인 핵심 활동으로는 ▲PC 및 업무 시스템 비밀번호 메모 관리 ▲고객 개인정보가 포함된 문서 및 메모 관리 ▲프린터·스캐너 출력물 방치 여부 점검 ▲퇴근 및 자리 이탈 시 PC 화면 잠금 여부 확인 등을 점검한다.

전 직원을 대상으로 매월 1회 정기 점검을 실시하고, 사전 안내를 통해 자율적인 점검과 실천을 병행할 예정이다.

점검 결과는 내부 공유 채널을 통해 투명하게 안내되고, 임직원이 스스로 보안 수준을 점검하고 개선할 수 있도록 지속적인 피드백과 커뮤니케이션도 함께 진행된다.

넥스트증권 관계자는 "정보보호는 특정 부서의 역할이 아니라 전 임직원이 함께 실천해야 하는 기본적인 책임"이라며 "클린데스크 캠페인을 통해 임직원 모두가 일상 속 작은 실천으로 회사와 고객의 정보를 보호하는 문화를 만들어가고자 한다"고 말했다.





AD

한편, 넥스트증권은 금융 규제 환경에 부합하는 정보보호 정책과 내부 통제 체계를 기반으로, 안전하고 신뢰할 수 있는 금융 서비스 제공을 위해 지속적으로 정보보안 활동을 강화해 나갈 방침이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>